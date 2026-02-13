Η στιγμή που γυναίκα αγκαλιάζει ηλικιωμένο και του αρπάζει την αλυσίδα στα Γρεβενά, η σπείρα είχε... πτυχίο στο να ανοίγει σπίτια και να σηκώνει ΙΧ

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο - Η εγκληματική οργάνωση είχε αποκτήσει πανελλαδικό... προφίλ αφού «χτυπούσε» σε διάφορες περιοχές της χώρας - Συνελήφθησαν 12 άτομα





Πρόκειται για 12 άτομα, ηλικίας από 21 έως 65 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια Ημαθίας.







«Χτυπούσαν» σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος Η οργάνωση, που είχε προκαλέσει «πονοκέφαλο» στις Αρχές, καθώς φέρεται να έχει διαπράξει περισσότερες από 60 κλοπές σε



Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν χθες κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή για –μεταξύ άλλων– συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και πλαστογραφία.



Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση τους Σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και δημοσιεύει το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή που δύο δράστες προσεγγίζουν ηλικιωμένο έξω από την οικία του και, με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, του αφαιρούν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό με «χειρουργικές» κινήσεις.



Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 26ης Ιανουαρίου στην περιοχή των Γρεβενών, ενώ η δράστιδα πλησίασε το θύμα με το πρόσχημα πρότερης γνωριμίας.



«Αυτός δεν είναι ο Κεμάλ;» ακούγεται να λέει στον ηλικιωμένο, με το θύμα να απαντά «Ποιος Κεμάλ;» και να της ζητά να μην τον αγγίζει. Η γυναίκα τον αποκαλεί «αγάπη μου, πατέρα μου», ενώ εκείνος προσπαθεί να την απομακρύνει.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο συνεργός της βγαίνει από το αυτοκίνητο και αποχωρούν, έχοντας αποσπάσει αλυσίδα αξίας 1.000 ευρώ.



Το modus operandi Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν χωριστεί σε τρεις υποομάδες με συγκεκριμένο τρόπο δράσης.



Η πρώτη ομάδα ήταν επιφορτισμένη με την τέλεση διαρρήξεων οικιών, κλοπών οχημάτων και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και κλοπές χρηματικών ποσών. Ως προς τη μεθοδολογία δράσης των μελών της:



-Μετέβαιναν με μισθωμένο επιβατικό αυτοκίνητο σε οικίες διάφορων οικισμών και, αφού παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες, αφαιρούσαν από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, αντικείμενα και τιμαλφή – χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας.



- Επίσης, μετέβαιναν σε τραπεζικά υποκαταστήματα για τον εντοπισμό και την επιτήρηση ατόμων που πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρηματικών ποσών, ενώ στη συνέχεια προκαλούσαν φθορές στα ελαστικά των οχημάτων τους, με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών για την αφαίρεση του οχήματος και τη μετέπειτα έρευνα για τον εντοπισμό του χρηματικού ποσού.



-Χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, τα οποία μίσθωναν από εταιρείες ενοικίασης και στα οποία τοποθετούσαν πινακίδες κυκλοφορίας που ήταν προϊόντα κλοπής ή πλαστογραφίας.



-Λάμβαναν διάφορα μέτρα αντιπαρακολούθησης κατά τις κινήσεις τους, ενώ προμηθεύονταν και χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως κατσαβίδια, σφυριά κ.λπ.



Η δεύτερη ομάδα ήταν επιφορτισμένη με τη μίσθωση, παραλαβή και παράδοση «επιχειρησιακών» αυτοκινήτων στα μέλη της πρώτης, καθώς και με την τέλεση διαρρήξεων οχημάτων και κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού. Η μεθοδολογία δράσης της ομάδας είχε ως εξής:



- Εντόπιζαν οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης και τα διερρήγνυαν είτε μέσω παραβίασης των κλειδαριών των θυρών τους με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων είτε μέσω θραύσης των κρυστάλλων, με σκοπό την αφαίρεση χρηματικών ποσών και αντικειμένων από το εσωτερικό τους.



- Εντόπιζαν ηλικιωμένα άτομα που βρίσκονταν εντός ή πλησίον των οικιών τους ή κινούνταν πεζά και τα προσέγγιζαν με το πρόσχημα γνωριμίας ή αναζήτησης πληροφοριών. Στη συνέχεια αφαιρούσαν από την κατοχή τους ή από το εσωτερικό των οικιών τους χρηματικά ποσά και χρυσαφικά, με τη μέθοδο της απασχόλησης ή του εναγκαλισμού.



-Παρέμεναν εντός χώρων στάθμευσης εμπορικών κέντρων και καταστημάτων, αφαιρούσαν από το εσωτερικό σταθμευμένων οχημάτων αντικείμενα αξίας και τραπεζικές κάρτες και στη συνέχεια, με τη χρήση των καρτών αυτών, πραγματοποιούσαν αγορές από καταστήματα.



Τα μέλη της τρίτης ομάδας ήταν επιφορτισμένα, κατά περίπτωση, με την ανάπτυξη επικοινωνίας με εκπροσώπους εταιρειών ενοικίασης και με τη μίσθωση των αυτοκινήτων που θα παραλάμβαναν τα λοιπά μέλη της οργάνωσης.



Σημειώνεται ότι μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία 45χρονου για τη μίσθωση –επ’ ονόματί του– ορισμένων από τα «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του.



Μάλιστα, για να δυσχεράνουν τον συσχετισμό τους από τις Αρχές με τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι φυσικοί αυτουργοί κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, φρόντιζαν τα εν λόγω οχήματα να μισθώνονται από έτερα μέλη, τα οποία είτε δεν παρουσίαζαν εμφανή σχέση με τα λοιπά μέλη είτε η συγγενική τους σχέση δεν είχε καταγραφεί σε κάποιον δημόσιο φορέα (Δ.Ο.Υ., Δήμο κ.λπ.).



Περαιτέρω, τα αυτοκίνητα αυτά φυλάσσονταν είτε σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης είτε στις οικίες τους.



Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι η πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης και οικείων τους δεν είχε έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή κρατικών επιδομάτων. Ορισμένα μέλη, αν και δήλωναν μηδενικό εισόδημα ή εμφάνιζαν έξοδα μεγαλύτερα από τα έσοδά τους, προέβαιναν σε αγορές πολυτελών αυτοκινήτων και διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών συστημάτων (καταθέσεις, αναλήψεις χρημάτων κ.λπ.).



Από τη μέχρι τώρα έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν συνολικά 63 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Εύοσμο, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Δέλτα, Χαλάστρα, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Λάρισα, Βοιωτία, Τρίκαλα, Γρεβενά, καθώς και σε Πειραιά, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο και Αχαρνές Αττικής.



Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τέλεσαν: – 20 διαρρήξεις οικιών,

– 29 διαρρήξεις οχημάτων,

– 7 κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού,

– 1 κλοπή χρηματικού ποσού από όχημα,

– 1 κλοπή οχήματος,

– 3 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας,

– 2 πλαστογραφίες κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας,



αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση τουλάχιστον 412.095 ευρώ.



Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο έρευνας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ανοικτές πηγές του διαδικτύου, προέκυψε ότι σε προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, την 01-01-2026, έχει αναρτηθεί βίντεο στο οποίο φαίνεται μέλος της οργάνωσης να έχει στην κατοχή του πιστόλι και να πυροβολεί προς τα πάνω.



Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



-20 ρολόγια,

- 2 αλυσίδες χειρός,

- 1 σκουλαρίκι,

-1 αλυσίδα λαιμού,

- πλήθος χρυσαφικών – κοσμημάτων,

- 1 καραμπίνα,

- 16 φυσίγγια,

- 4.405 ευρώ,

-3 οχήματα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, εκ των οποίων το ένα αποδόθηκε στην εταιρεία μίσθωσης,

-ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού και παρεμβολής συστημάτων γεωεντοπισμού (GPS) οχημάτων,

- κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάρος ορισμένων από τους κατηγορούμενους έχουν σχηματιστεί κατά το παρελθόν συνολικά 193 δικογραφίες, κυρίως για παρόμοια αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, ενώ σε ορισμένους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.