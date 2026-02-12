Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Περίπου 40 τρακτέρ θα φτάσουν αύριο στο Σύνταγμα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών
Μέχρι τις 12:00 θα έχουν φτάσει στις Αφίδνες και στη συνέχεια με τη συνοδεία της Τροχαίας θα κατευθυνθούν στο Σύνταγμα
Συλλαλητήριο στην Αθήνα με κάθοδο αγροτών και τρακτέρ στο Σύνταγμα έχει προγραμματιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.
Αύριο Παρασκευή, περί τα 40 τρακτέρ αναμένεται μέχρι τις 12:00 να έχουν φτάσει στις Αφίδνες με προπομπό τροχαίας και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Τα τρακτέρ αναμένεται να σταθμεύσουν στο κέντρο και το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
Οι αγρότες είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουν το Σάββατο (14/2).
Υπενθυμίζεται πως ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, είχε δηλώσει πως η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη αφού δεν υπήρξε ικανοποίηση από τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Είπαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, εφόσον δεν έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από την επίλυση που έχει δοθεί στα αιτήματά μας».
Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικά αιτήματα παραμένουν άλυτα. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, δεν έχει νομοθετηθεί η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, δεν έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ, και δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς.
