Το Σάββατο στο Κεφαλάρι η κηδεία του Γιώργου Γεράρδου
ΕΛΛΑΔΑ
Κηδεία Γιώργος Γεράρδος

Το Σάββατο στο Κεφαλάρι η κηδεία του Γιώργου Γεράρδου

Τα καταστήματα Πλαίσιο θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ώρες 09:00-13:00

Το Σάββατο στο Κεφαλάρι η κηδεία του Γιώργου Γεράρδου
Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Γεράρδου, ιδρυτή και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πλαίσιο» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00, στον ναό Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η οικογένεια, αντί στεφάνου, επιθυμεί την ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «+πλευση», μιας οργάνωσης που στηρίζει και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των ελληνικών ακριτικών νησιών. Η επιλογή αυτή τιμά τη μνήμη του Γιώργου Γεράρδου και τη βαθιά του αγάπη για τη θάλασσα, τα ακριτικά νησιά και την εκπαίδευση.

Τράπεζα: ALPHA BANK AE

Αριθμός λογαριασμού: 960 00 2002 000965

ΙΒΑΝ: GR3901409600960002002000965

Δικαιούχος: ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα καταστήματα Πλαίσιο θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ώρες 09:00-13:00.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης