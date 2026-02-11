Το Σάββατο στο Κεφαλάρι η κηδεία του Γιώργου Γεράρδου
Το Σάββατο στο Κεφαλάρι η κηδεία του Γιώργου Γεράρδου
Τα καταστήματα Πλαίσιο θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ώρες 09:00-13:00
Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Γεράρδου, ιδρυτή και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πλαίσιο» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00, στον ναό Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η οικογένεια, αντί στεφάνου, επιθυμεί την ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «+πλευση», μιας οργάνωσης που στηρίζει και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των ελληνικών ακριτικών νησιών. Η επιλογή αυτή τιμά τη μνήμη του Γιώργου Γεράρδου και τη βαθιά του αγάπη για τη θάλασσα, τα ακριτικά νησιά και την εκπαίδευση.
Τράπεζα: ALPHA BANK AE
Αριθμός λογαριασμού: 960 00 2002 000965
ΙΒΑΝ: GR3901409600960002002000965
Δικαιούχος: ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
