Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 40χρονο που έκλεψε δέκα καταστήματα σε μια ημέρα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κλοπή Καταστήματα Σύλληψη

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 40χρονο που έκλεψε δέκα καταστήματα σε μια ημέρα

«Αποδέχομαι ότι έκλεψα το μηχανάκι, όμως δε θυμάμαι όλα τα υπόλοιπα για τα οποία με κατηγορούν» φέρεται να είπε προανακριτικά

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 40χρονο που έκλεψε δέκα καταστήματα σε μια ημέρα
Στράτος Λούβαρης
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 40χρονου που εισέβαλε σε δέκα καταστήματα της ανατολικής Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Ο άνδρας, ο οποίος διώκεται για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραπέμθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Μέχρι και την Παρασκευή που θα απολογηθεί θα παραμείνει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για παρόμοιες περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών. Μάλιστα, φέρεται να ήταν ελεύθερος υπό όρους.

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα Τρίτης, τη στιγμή που ο άνδρας εξερχόταν από ζαχαροπλαστείο στην περιοχή Χαριλάου, το οποίο είχε διαρρήξει.

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 40χρονο που έκλεψε δέκα καταστήματα σε μια ημέρα
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 40χρονο που έκλεψε δέκα καταστήματα σε μια ημέρα

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που αφαίρεσε από το εσωτερικό του καταστήματος, το χρηματικό ποσό των 192,20 ευρώ και διάφορα προϊόντα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, καθώς επίσης και ένα μοτοποδήλατο, που είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή.

«Αποδέχομαι ότι έκλεψα το μηχανάκι, όμως δε θυμάμαι όλα τα υπόλοιπα για τα οποία με κατηγορούν» φέρεται να είπε προανακριτικά.

Κλείσιμο
Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου -Αναλήψεως, προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος ξημερώματα της Κυριακής διέρρηξε δέκα καταστήματα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου.

Τέλος, στην οικία του βρέθηκε ρουχισμός που έφερε κατά την τέλεση των διαρρήξεων, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.
Στράτος Λούβαρης

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης