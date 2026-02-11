Θεσσαλονίκη: «Με τη γίδα στην πλάτη» συνελήφθη ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη διάρρηξη

Θεσσαλονίκη: «Με τη γίδα στην πλάτη» συνελήφθη ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Θεσσαλονίκη: «Με τη γίδα στην πλάτη» συνελήφθη ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη ο διαρρήκτης που τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής «μπούκαρε» σε καταστήματα σε Τούμπα και Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 40χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα Τρίτης, τη στιγμή που ο άνδρας εξερχόταν από ζαχαροπλαστείο στην περιοχή Χαριλάου, το οποίο είχε διαρρήξει.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που αφαίρεσε από το εσωτερικό του καταστήματος, το χρηματικό ποσό των 192,20 ευρώ και διάφορα προϊόντα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, καθώς επίσης και ένα μοτοποδήλατο, που είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου -Αναλήψεως, προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος ξημερώματα της Κυριακής διέρρηξε δέκα καταστήματα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου.

Τέλος, στην οικία του βρέθηκε ρουχισμός που έφερε κατά την τέλεση των διαρρήξεων, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη: «Με τη γίδα στην πλάτη» συνελήφθη ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ
Θεσσαλονίκη: «Με τη γίδα στην πλάτη» συνελήφθη ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ
Θεσσαλονίκη: «Με τη γίδα στην πλάτη» συνελήφθη ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης