Κανένα ίχνος της 80χρονης που εξαφανίστηκε στο Καινούργιο Αγρινίου, σταματούν οι προσπάθειες εντοπισμού
Οι δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το Σάββατο τις έρευνες τους για την 80χρονη γυναίκα, ωστόσο τα μέλη της ΕΟΕΔ Μεσολογγίου και εθελοντές από τη Νέα Αβώρανη πραγματοποίησαν και χθες έρευνες
Σταματούν οι προσπάθειες εντοπισμού της 80χρονης που εξαφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (4/2) στο Καινούργιο Αγρινίου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της.
Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, οι δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το Σάββατο τις έρευνες τους για την 80χρονη γυναίκα, ωστόσο τα μέλη της ΕΟΕΔ Μεσολογγίου και εθελοντές από τη Νέα Αβώρανη πραγματοποίησαν και χθες έρευνες.
Στο σημείο εξακολουθούν να επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που καθιστούν το έργο δύσκολο.
Ο αρχηγός της ΕΟΕΔ Μεσολογγίου, Διονύσης Τσιρόγλου, προχώρησε σε ανάρτηση στο facebook εξηγώντας ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων σταματούν οι προσπάθειες εντοπισμού της 80χρονης.
«Για 7η μέρα συνεχίστηκαν οι έρευνες για την 80χρονη γυναίκα που εξαφανίστηκε από το Καινούργιο Αγρινίου.
Δυστυχώς, για μια ακόμη μέρα οι έρευνες παραμένουν άκαρπες και με τις καιρικές συνθήκες να μην είναι σύμμαχος μας .
Τα οικονομικά μας (καύσιμα) δεν μας επιτρέπουν δυστυχώς να συνεχίσουμε τις έρευνες όσο και να το θέλουμε….δυστυχώς έτσι είναι ο Εθελοντισμός. Σαν αρχηγός της ΕΟΕΔ υπόσχομαι ότι θα ξανά επιχειρήσουμε…. σύντομα!»
Σημειώνεται πως για την εξαφάνιση της 80χρονης εκδόθηκε και Silver Alert.
«Η Ευφροσύνη Καψάλη έχει γκρίζα με λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,50μ και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια.
Πάσχει από Άνοια. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».
