Κανένα ίχνος της 80χρονης που εξαφανίστηκε στο Καινούργιο Αγρινίου, σταματούν οι προσπάθειες εντοπισμού

Σημειώνεται πως για την εξαφάνιση της 80χρονης εκδόθηκε και«Η Ευφροσύνη Καψάλη έχει γκρίζα με λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,50μ και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια.Πάσχει από Άνοια. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».