Νέος πρόεδρος στον σύλλογο θυμάτων των Τεμπών ο Παύλος Ασλανίδης
ΕΛΛΑΔΑ
Παύλος Ασλανίδης Μαρία Καρυστιανού Τέμπη

Νέος πρόεδρος στον σύλλογο θυμάτων των Τεμπών ο Παύλος Ασλανίδης

Η Μαρία Καρυστιανού που είχε παραιτηθεί στα μέσα Ιανουαρίου δεν προσήλθε να ψηφίσει - «Έχει προσφέρει πολλά, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο, μακάρι να τα καταφέρει σε αυτό που έχει επιλέξει» ειπε ο κ. Ασλανίδης

Νέος πρόεδρος στον σύλλογο θυμάτων των Τεμπών ο Παύλος Ασλανίδης
2 ΣΧΟΛΙΑ
O Παύλος Ασλανίδης εξελέγη στη θέση του προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία στα μέσα Ιανουαρίου.

Εκτός από την παμψηφεί εκλογή Ασλανίδη στη θέση του προέδρου, στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης και ταμίας θα είναι η Μιρέλα Ρούτσι.

«Όλα πήγαν καλά, όλα κύλησαν ομαλά. Τώρα προτεραιότητα έχει τι θα κάνουμε στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία για τα Τέμπη. Μας τιμά που τα εργατικά κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, έχουν πει ότι θα κάνουν απεργία. Η Καρυστιανού δεν προσήλθε να ψηφίσει, έχει προσφέρει πολλά, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο, μακάρι να τα καταφέρει σε αυτό που έχει επιλέξει. Η εκδήλωση όπως και πέρυσι και πρόπερσι δεν θα έχει καθόλου κομματικά χαρακτηριστικά» είπε ο Παύλος Ασλανίδης στο MEGA για την εκλογή του



Την παραίτηση Καρυστιανού είχαν ζητήσει τα άλλα μέλη του ΔΣ του συλλόγου τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο.

«Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» έγραφαν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης