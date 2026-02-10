Νέος πρόεδρος στον σύλλογο θυμάτων των Τεμπών ο Παύλος Ασλανίδης
Η Μαρία Καρυστιανού που είχε παραιτηθεί στα μέσα Ιανουαρίου δεν προσήλθε να ψηφίσει - «Έχει προσφέρει πολλά, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο, μακάρι να τα καταφέρει σε αυτό που έχει επιλέξει» ειπε ο κ. Ασλανίδης
O Παύλος Ασλανίδης εξελέγη στη θέση του προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία στα μέσα Ιανουαρίου.
Εκτός από την παμψηφεί εκλογή Ασλανίδη στη θέση του προέδρου, στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης και ταμίας θα είναι η Μιρέλα Ρούτσι.
«Όλα πήγαν καλά, όλα κύλησαν ομαλά. Τώρα προτεραιότητα έχει τι θα κάνουμε στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία για τα Τέμπη. Μας τιμά που τα εργατικά κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, έχουν πει ότι θα κάνουν απεργία. Η Καρυστιανού δεν προσήλθε να ψηφίσει, έχει προσφέρει πολλά, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο, μακάρι να τα καταφέρει σε αυτό που έχει επιλέξει. Η εκδήλωση όπως και πέρυσι και πρόπερσι δεν θα έχει καθόλου κομματικά χαρακτηριστικά» είπε ο Παύλος Ασλανίδης στο MEGA για την εκλογή του
Την παραίτηση Καρυστιανού είχαν ζητήσει τα άλλα μέλη του ΔΣ του συλλόγου τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο.
«Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» έγραφαν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης.
