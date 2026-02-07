Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Θεσσαλονίκη: Θλιβερές εικόνες με πλαστικά, καλαμιές και φελιζόλ στον Θερμαϊκό
Θεσσαλονίκη: Θλιβερές εικόνες με πλαστικά, καλαμιές και φελιζόλ στον Θερμαϊκό
Δείτε βίντεο - Η ρύπανση είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα του παραλιακού μετώπου
Υποβαθμισμένη είναι η εικόνα του Θερμαϊκού τις τελευταίες ημέρες, καθώς χιλιάδες καλαμιές, κομμάτια φελιζόλ και πλαστικές συσκευασίες επιπλέουν στα νερά, προκαλώντας αγανάκτηση σε κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το voria.gr, η ρύπανση είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα του παραλιακού μετώπου, από την προβλήτα του λιμανιού έως το Μέγαρο Μουσικής. Τα φερτά υλικά, σε συνδυασμό με τα πλαστικά απορρίμματα, σχηματίζουν ένα στρώμα σκουπιδιών στην επιφάνεια της θάλασσας.
«Βλέπουμε τα σκουπίδια να επιπλέουν παντού, η εικόνα είναι πραγματικά θλιβερή. Θα έπρεπε οι αρμόδιοι να παρέμβουν άμεσα και να καθαρίσουν τη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά πολίτης που βρισκόταν στην παραλία με την οικογένειά του.
Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες το Greenagenda.gr είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που δημιουργεί η λήξη της σύμβασης του έργου επιφανειακού καθαρισμού του Θερμαϊκού, επισημαίνοντας ότι το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης ενδέχεται να μείνει χωρίς επαρκή προστασία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο να μην επιχειρεί το ειδικό σκάφος «Αλκίππη», το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση των απορριμμάτων από την επιφάνεια της θάλασσας.
Όπως αναφέρει το voria.gr, η ρύπανση είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα του παραλιακού μετώπου, από την προβλήτα του λιμανιού έως το Μέγαρο Μουσικής. Τα φερτά υλικά, σε συνδυασμό με τα πλαστικά απορρίμματα, σχηματίζουν ένα στρώμα σκουπιδιών στην επιφάνεια της θάλασσας.
«Βλέπουμε τα σκουπίδια να επιπλέουν παντού, η εικόνα είναι πραγματικά θλιβερή. Θα έπρεπε οι αρμόδιοι να παρέμβουν άμεσα και να καθαρίσουν τη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά πολίτης που βρισκόταν στην παραλία με την οικογένειά του.
Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες το Greenagenda.gr είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που δημιουργεί η λήξη της σύμβασης του έργου επιφανειακού καθαρισμού του Θερμαϊκού, επισημαίνοντας ότι το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης ενδέχεται να μείνει χωρίς επαρκή προστασία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο να μην επιχειρεί το ειδικό σκάφος «Αλκίππη», το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση των απορριμμάτων από την επιφάνεια της θάλασσας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα