Θεσσαλονίκη: Θλιβερές εικόνες με πλαστικά, καλαμιές και φελιζόλ στον Θερμαϊκό
Θεσσαλονίκη: Θλιβερές εικόνες με πλαστικά, καλαμιές και φελιζόλ στον Θερμαϊκό

Δείτε βίντεο - Η ρύπανση είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα του παραλιακού μετώπου

Θεσσαλονίκη: Θλιβερές εικόνες με πλαστικά, καλαμιές και φελιζόλ στον Θερμαϊκό
Υποβαθμισμένη είναι η εικόνα του Θερμαϊκού τις τελευταίες ημέρες, καθώς χιλιάδες καλαμιές, κομμάτια φελιζόλ και πλαστικές συσκευασίες επιπλέουν στα νερά, προκαλώντας αγανάκτηση σε κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η ρύπανση είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα του παραλιακού μετώπου, από την προβλήτα του λιμανιού έως το Μέγαρο Μουσικής. Τα φερτά υλικά, σε συνδυασμό με τα πλαστικά απορρίμματα, σχηματίζουν ένα στρώμα σκουπιδιών στην επιφάνεια της θάλασσας.

Θεσσαλονίκη: Αποκρουστικές εικόνες στον Θερμαϊκό, στο Μέγαρο Μουσικής


«Βλέπουμε τα σκουπίδια να επιπλέουν παντού, η εικόνα είναι πραγματικά θλιβερή. Θα έπρεπε οι αρμόδιοι να παρέμβουν άμεσα και να καθαρίσουν τη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά πολίτης που βρισκόταν στην παραλία με την οικογένειά του.

Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες το Greenagenda.gr είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που δημιουργεί η λήξη της σύμβασης του έργου επιφανειακού καθαρισμού του Θερμαϊκού, επισημαίνοντας ότι το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης ενδέχεται να μείνει χωρίς επαρκή προστασία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο να μην επιχειρεί το ειδικό σκάφος «Αλκίππη», το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση των απορριμμάτων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Θεσσαλονίκη: Τραγική η εικόνα του Θερμαϊκού και στον Λευκό Πύργο
