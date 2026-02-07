Η 16χρονη Ελπινίκη θέλει να μεγαλώσει στο νησί της: Γιατί και πώς ονειρεύεται τη ζωή της στη Λέσβο, τα σχέδιά της να επενδύσει στη γη των προγόνων της

Η μάθηση ως εργαλείο γνώσης και επιστροφής

Η 16χρονη που επιλέγει να μεγαλώσει μαζί με τη γη της

Η στήριξη των καθηγητών, αλλά και των γυναικών στο οικοτροφείο, ήταν καθοριστική: «Ιδίως η κυρία Σοφία, πάντα ήταν δίπλα μου. Όποτε με έβλεπε να κλαίω, να στεναχωριέμαι, με ρωτούσε και με βοηθούσε πολύ». Αυτή η ζεστή αγκαλιά που βρήκε από τους ανθρώπους της σχολής, έδωσε στην Ελπινίκη δύναμη να συνεχίσει και να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει η εκπαιδευτική διαδικασία εκεί.Η εμπειρία στη σχολή δεν της έδωσε μόνο γνώσεις, αλλά και όραμα. «Όταν ήρθα εδώ, ήξερα ελάχιστα πράγματα. Τώρα, όσο μαθαίνω, συμμετέχω σε ομίλους, σε προγράμματα, σε όσα περισσότερα μπορώ… γεμίζω γνώσεις». Η πρακτική μάθηση την ενέπνευσε να σχεδιάσει την επιστροφή στη Λέσβο με συγκεκριμένα σχέδια και στόχους.«Τώρα θέλω να γυρίσω και να τα προσπαθήσω. Μου έχει δώσει πάρα πολλές γνώσεις και πολλές ευκαιρίες η σχολή», λέει, αναφερόμενη στην ενασχόληση με νέα αντικείμενα όπως η μελισσοκομία, αλλά και η ανάπτυξη του αγροτουρισμού.Για την ίδια, η εκπαίδευση μετατρέπει τον αγρότη σε επαγγελματία: «Ο σύγχρονος αγρότης δεν είναι εργάτης γης, αλλά επαγγελματίας». Η ακρίβεια, η διαχείριση κόστους, το μάρκετινγκ και η προστιθέμενη αξία των προϊόντων θεωρούνται βασικά στοιχεία για μια βιώσιμη και σύγχρονη γεωργική πρακτική.Η Ελπινίκη σχεδιάζει να φέρει τη γνώση που αποκτά στη σχολή πίσω στη Λέσβο. Το όνειρό της περιλαμβάνει δημιουργία ξενώνων και χώρων όπου οι επισκέπτες θα ζουν, θα μαθαίνουν και θα έρχονται σε επαφή με τη γη, τα ζώα και την παράδοση: «Το σχέδιο που έχω τώρα στο μυαλό μου είναι να φτιάξω ένα μέρος με ξενώνες και να συνδυάσω τη μάθηση… να δείξω τα όμορφα σημεία που έχει το χωριό μου, τα ήθη, τα έθιμα».Η παράδοση είναι κεντρική επιλογή της: «Θέλω να το κάνω όσο πιο παραδοσιακό γίνεται… να διατηρήσω την παράδοση, να κάνω κάτι διαφορετικό». Παράλληλα, η Ελπινίκη επιδιώκει να ενισχύσει τοπικές δομές, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις: «Να δείξω όλο αυτό τον τρόπο ζωής… είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί, δουλεύουμε… θέλω να περάσω την αγάπη που έχω για τον αγροτικό τομέα στον κόσμο».Η Λέσβος μέσα από τα μάτια της Ελπινίκης δεν είναι μόνο παιδική ανάμνηση· είναι χώρος μάθησης, ανάπτυξης και ζωής. «Βλέπω τον εαυτό μου να ξεναγώ τον κόσμο στη μονάδα μας, να του δείχνω την ζωή μας, την κουλτούρα μας και πώς παράγεται ένα προϊόν από το μηδέν μέχρι να έρθει στο ράφι. Και θέλω αυτό. Να περάσω την αγάπη που έχω εγώ για τον αγροτικό τομέα στον κόσμο».Στα μόλις 16 της, η καρδιά της είναι βαθιά ριζωμένη στη γη του τόπου της, ενώ τα όνειρά της ανθίζουν στο μέλλον που σχεδιάζει να χτίσει με τα χέρια της.