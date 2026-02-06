Καλαματιανό καρναβάλι: Αντιδράσεις για διαφημιστικό σποτ - Τι απαντούν οι δημιουργοί, δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg7pw7dtv5pd)

Δείτε το σποτ που προκάλεσε αντιδράσεις:

Κλείσιμο

Η απάντηση της Καρναβαλικής Επιτροπής

Καρναβαλική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις έδωσε τη δική της εξήγηση για το σποτ.



Όπως υπογραμμίζει «η τέχνη, το χιούμορ και η σάτιρα αποτελούν διαχρονικά τρόπους έκφρασης, προβληματισμού και κοινωνικού σχολιασμού» και σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο σποτ δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο».



Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση:

