Απαίτησαν χρήματα από υπάλληλο καταστήματος και απείλησαν να επιστρέψουν οπλισμένοι, τρεις συλλήψεις στην Κέρκυρα
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Εκβιασμός Συλλήψεις

Απαίτησαν χρήματα από υπάλληλο καταστήματος και απείλησαν να επιστρέψουν οπλισμένοι, τρεις συλλήψεις στην Κέρκυρα

Απαίτησαν από υπάλληλό του την καταβολή χρηματικού ποσού, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δήθεν οφειλή του ιδιοκτήτη

Απαίτησαν χρήματα από υπάλληλο καταστήματος και απείλησαν να επιστρέψουν οπλισμένοι, τρεις συλλήψεις στην Κέρκυρα
Στη σύλληψη τριών ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο υπόθεσης απόπειρας εκβίασης που καταγγέλθηκε από επιχειρηματία στο νησί.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε 44χρονος αλλοδαπός, το απόγευμα της Τρίτης οι εμπλεκόμενοι μετέβησαν στο κατάστημά του και απαίτησαν από υπάλληλό του την καταβολή χρηματικού ποσού, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δήθεν οφειλή του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, φέρονται να απείλησαν ότι θα επέστρεφαν την επόμενη ημέρα οπλισμένοι.

Ύστερα από τις καταγγελλόμενες πράξεις, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από τους φερόμενους ως δράστες, ηλικίας 34 και 36 ετών. Λίγη ώρα αργότερα, συνελήφθη και τρίτος άνδρας, 60 ετών, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας.

