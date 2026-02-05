Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Εξαρθρώθηκε συμμορία που θα «έσπρωχνε» ναρκωτικά στο Καρναβάλι της Πάτρας, δύο συλλήψεις
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ αναζητείται ένα ακόμη άτομο, χάπια ecstasy και κοκαΐνη σκόπευαν να διοχετεύσουν κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων
Στην εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά και σκόπευε να «σπρώξει» ecstasy και ποσότητες κοκαΐνης κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού στην Πάτρα προχώρησε η Δίωξη Ναρκωτικών Πάτρας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο συλληφθέντες Αλβανικής υπηκοότητας (άνδρας, γυναίκα) μαζί με ένα ακόμα άτομο που αναζητείται και φέρεται ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, προόριζαν να διοχετεύσουν τα χαπάκια ecstasy και ποσότητες κοκαΐνης κατά την Καρναβαλική περίοδο. Φέρεται μάλιστα ότι οι συλληφθέντες το παραδέχθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, στους αστυνομικούς της Ασφάλειας.
Την ίδια στιγμή το άτομο που αναζητείται είναι γνωστό στις Αρχές και φέρεται να έχει συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα στο παρελθόν.
Οι συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ κατασχέθηκε όχημα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς ως μέσο μεταφοράς των
ναρκωτικών.
Δύο συλληφθέντες αλβανικής υπηκοότηταςΌπως αναφέρει το tempo24, η επιχείρηση έγινε το πρωί της Τετάρτης σε δύο σπίτια, στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου στην αχαϊκή πρωτεύουσα.
Τι εντόπισαν οι ΑρχέςΥπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντόπισαν 285,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 910 γραμμάρια κάνναβης, 130 ναρκωτικά δισκία, 560 ευρώ, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές και 1 κινητό τηλέφωνο.
