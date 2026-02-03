Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 4 και 5 /02 λόγω εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Ποσειδώνος Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 4 και 5 /02 λόγω εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου - Δείτε τα σημεία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 4 και 5 /02 λόγω εργασιών
Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος (Νέα Παραλιακή), λόγω εργασιών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Α΄ Φάση) για γίνουν στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 10:00 έως 15:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις αφορούν τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα, εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Πειραιά.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στα εξής τμήματα:

Από το ύψος της νοητής συμβολής με την οδό Επαμεινώνδα έως τη νοητή συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), εντός της σήραγγας.

Από τον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έως τη συμβολή με την οδό Αιγέως, σε τμήμα μέγιστου μήκους 30 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κάθε ρεύματος.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη οδική σήμανση.

