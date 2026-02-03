«Λόρα, ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ» το μήνυμα του ετεροθαλούς αδερφού της 16χρονης που αγνοείται

«Αν η Λόρα κρύβεται, το κάνει συνειδητά και δεν θέλει να βρεθεί» αναφέρει η μητέρα του ετεροθαλή αδερφού της ενώ προσθέτει ακόμα ότι η 16χρονη ενδέχεται να οργάνωσε το ταξίδι της μέσω επαφών στο διαδίκτυο.



Όπως ανέφερε η γυναίκα, η 16χρονη Λόρα γνώριζε πού μένει, ωστόσο δεν επιδίωξε ποτέ επαφή. «Αν έρθει σε εμένα, θα την παραπέμψω στους γονείς της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του ετεροθαλή αδερφού εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η 16χρονη ενδέχεται να οργάνωσε το ταξίδι της μέσω επαφών στο διαδίκτυο.



Όπως είπε, «μέσω του ίντερνετ ήρθε σε επαφή με ανθρώπους που της έκαναν πλύση εγκεφάλου», υποστηρίζοντας πως είναι δύσκολο ένα παιδί αυτής της ηλικίας να λάβει μόνο του τέτοιες αποφάσεις.





Άκαρπες οι έρευνες στο Αμβούργο

