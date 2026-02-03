Σύλληψη τριών νεαρών για διακίνηση ναρκωτικών στο Αιγάλεω, κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
Αιγάλεω Αστυνομία Διακίνηση ναρκωτικών

Σύλληψη τριών νεαρών για διακίνηση ναρκωτικών στο Αιγάλεω, κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό κάνναβης

Σε έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα σπαθί και ένα πιστόλι κρότου

Σύλληψη τριών νεαρών για διακίνηση ναρκωτικών στο Αιγάλεω, κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό κάνναβης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις νεαροί συνελήφθησαν στο Αιγάλεω για διακίνηση ναρκωτικών αλλά για επίθεση κατά αστυνομικών.

Όλα ξεκίνησαν όταν στην ΕΛΑΣ έφτασαν πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών, από έναν 22χρονο και 24χρονο, οι οποίοι εντοπίστηκαν να τα πωλούν σε πλατεία του Αιγάλεω σε 25χρονο αλλοδαπό που βρισκόταν στο αυτοκίνητό του. Όταν τους εντόπισαν οι αστυνομικοί οι δύο νεαροί που επέβαιναν σε μηχανή αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σε έρευνα στα σπίτια τους και την κατοχή τους κατασχέθηκαν:

• 1.148,7 γραμμ. κάνναβης
• 3 τρίφτες κάνναβης
• Πλήθος νάιλον συσκευασιών
• 2 ζυγαριές ακριβείας
• Σπαθί, πιστόλι κρότου και 8 φυσίγγια κρότου
Κλείσιμο
• 20.000 λίρες Αιγύπτου και 440 ευρώ
• 5 κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και το δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης