Εξώδικο στη Μουτίδου έστειλε ο Μπέος: «Ζήτα συγγνώμη για το ρατσιστής», «Δεν ανακαλώ τίποτα»
Η Σοφία Μουτίδου διάβασε οn air το εξώδικο που της έστειλε ο δήμαρχος Βόλου - Τι απάντησε
Το εξώδικο που της έστειλε ο Αχιλλέας Μπέος, μετά από το έντονο επεισόδιο που είχαν στον αέρα της εκπομπής Real View του OPEN πριν λίγο καιρό, διάβασε on air η Σοφία Μουτίδου.
Η ηθοποιός προανήγγειλε ότι θα επανέλθει στο θέμα από το κανάλι της στο YouTube, καθώς όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να μπλέξει σε όλη αυτή την ιστορία ούτε τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργάζεται, ούτε την εταιρεία παραγωγής.
Υπενθυμίζεται ότι Αχιλλέας Μπέος και Σοφία Μουτίδου είχαν διαπληκτιστεί στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025. Ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε τότε σε ζωντανή σύνδεση μέσω skype με αφορμή τις καταγγελίες από φιλοζωικές οργανώσεις για ζωντανό άλογο στη φάτνη της πόλης.
Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία όταν η Σοφία Μουτίδου διέκοψε τον δήμαρχο Βόλου, σχολιάζοντας αιχμηρά: «Μου κάνει φοβερή εντύπωση που στράφηκαν εναντίον σας για το αλογάκι και όχι για τις ξεφτίλες που εξαπολύετε σε ανθρώπους τόσα χρόνια. Κανείς δεν έχει στραφεί εναντίον σας για αυτό;».
Το εξώδικο που διάβασε η Σοφία Μουτίδου ανέφερε: «Λέει ότι προσέβαλα κι έθιξα παράνομα τον δήμαρχο Βόλου. Αφού τον παρουσίασα ως ρατσιστή και φασίστα άνθρωπο, που επιδιώκει τον εξευτελισμό ανθρώπων και δείχνει τεράστια ασέβεια απέναντι στις γυναίκες και σε ανθρώπους με περιττό βάρος. Επιπλέον άφησα να εννοηθεί ότι το μόνο που κάνει είναι να εξυβρίζει και να ασχολείται με βιασμούς.
Με την παρούσα δήλωση ότι του ζητώ συγγνώμη κι ότι προήλθα στην προηγούμενη συμπεριφορά μου λόγω της αντιπάθειας προς το πρόσωπό μου. Ανακαλώ και ζητώ τη συμπάθειά του και να μην με μέμφεται ότι τον συκοφαντώ, επειδή ό,τι είπα είναι λόγω της σύγχυσης και της αντιπάθειας που με διακατέχει προς αυτόν».
Στη συνέχεια η παρουσιάστρια έδωσε τη δική της απάντηση: «Η απάντησή μου δεν εκπροσωπεί το κανάλι, είναι προσωπική. Βρίθει αναληθειών κι ανυπόστατων ισχυρισμών, θα ήθελα να δηλώσω ότι και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να είμαι ανακόλουθη των δηλώσεών μου.
Επειδή είμαι συμπαρουσιάστρια και δεν είναι ο χρόνος δικός μου και το Open δεν είναι υποχρεωμένο να αναλάβει αυτήν την ιστορία ούτε η εταιρία παραγωγής, θα τα πούμε όλα στο κανάλι στο YouTube και ο κύριος Μπέος μπορεί να συνεχίσει στα δικαστήρια».
