Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου στη Θεσσαλονίκη
Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου στη Θεσσαλονίκη

Τελευταία φορά εθεάθη στην περιοχή Δροσιά στις Συκιές Θεσσαλονίκης

Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου στη Θεσσαλονίκη
Ένας 24χρονος εξαφανίστηκε το απόγετμα της Πέμπτης 30/1 από τη Θεσσαλονίκη, αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού που εξέδωσε σχετική ανακοίνωσης,

Ο Γιούρι Μικολάεβιτς Ομελτσένκο, 24 ετών έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρη φόρμα και σκούρου χρώματος αθλητικά παπούτσια.

Τελευταία φορά εθεάθη στην περιοχή Δροσιά στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του άνδρα το Σάββατο (31/1) και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του κοινωνικού του περιβάλλοντος, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

