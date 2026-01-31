Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Τροχαίο στις Σέρρες, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό και τραυματίστηκε σοβαρά
Τροχαίο στις Σέρρες, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό και τραυματίστηκε σοβαρά
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον περιφερειακό δρόμο των Σερρών στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν πεζός που κινούνταν στην Περιφερειακή οδό παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν πεζός που κινούνταν στην Περιφερειακή οδό παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα