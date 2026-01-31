Τροχαίο στις Σέρρες, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό και τραυματίστηκε σοβαρά
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών 

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον περιφερειακό δρόμο των Σερρών στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν πεζός που κινούνταν στην Περιφερειακή οδό παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. 

Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.
