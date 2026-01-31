Στιγμές τρόμου για τη Μαρία και τη Βίκυ στο υπόγειο του 52χρονου στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο δράστης έπαιζε θέατρο «βοηθώντας» στις έρευνες

Μαρτυρίες φίλων και συγγενών των δύο γυναικών περιγράφουν τον πόνο και την οργή που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις. Φίλος της Μαρίας, που τη φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα, δήλωσε: «Φρίκη! Τι να θάψει η οικογένεια της τώρα;…». Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Πως θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι; Τι θα θάψει; Το τίποτα; Καλά δεν ντρέπεται; Η αφορμή ήταν ότι φώναζε στο τηλέφωνο. Είναι απίστευτο… με μένα μιλούσε μάλλον. Δεν ξέρω πως να αισθανθώ. Δεν ξέρω τι θα τον κάνουν αλλά ό,τι και να του κάνουν, του αξίζει. Βρήκαν και άλλη κοπέλα νεκρή.. αυτό είναι θρασυδειλία και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει κάνει. Είναι απίστευτο … την πέταξε στα σκουπίδια και δεν βρέθηκε ποτέ».Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν είχα ακούσει ποτέ γι΄αυτόν. Δεν τον ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά ακούω το όνομά του. Δεν με άφηνε να ξέρω τις παρέες της. Δεν ερχόταν ποτέ κανένας να την πάρει από εδώ. Αυτούς πρέπει να τους έβρισκε στο κέντρο». Αναφερόμενος στις έρευνες είπε: «Στην αστυνομία είχα αναφέρει τότε με ονόματα όσους ήξερα αλλά καθυστέρησαν πολύ να ξεκινήσουν τις έρευνες. Εγώ είχα τα πράγματα της Μαρίας και περίμενα πότε θα έρθουν να τα πάρουν και φυσικά να καταθέσω αφού ήμουν ο τελευταίος που έμενε μαζί της. Έπρεπε να αναλάβει το ανθρωποκτονιών μετά από εφτά μήνες για να γίνει έρευνα». Καταλήγοντας ανέφερε: «Έφτασα στο σημείο να αναρωτιέμαι μήπως της έκανα εγώ κακό. Μήπως έγινε κάτι που δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δύσκολα πέρασα όλο αυτό το διάστημα».Φίλη της Μαρίας, μιλώντας επίσης στο «Τούνελ», είπε: «Ξέραμε ότι η Μαρία δεν ζει… αλλά ένα τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, κυρίως γιατί αγαπώ τη μαμά της. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να ακούσει ένας γονιός… Το παιδί της πεταμένο στα σκουπίδια; Ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ καλό. Της ζητούσες ένα και σου έδινε δέκα. Ό,τι κακό έκανε, το έκανε μόνο στον εαυτό της…».Για τη Βίκυ, φίλος της δήλωσε συγκινημένος: «Δεν γνώριζα αυτόν τον χώρο που βρέθηκε… Μου είχε πει ότι ο δράστης ήταν παλιός της φίλος και ότι τον βρήκε τυχαία και είχαν πάει για καφέ. Μου είχε αναφέρει πως είχε ένα μεγάλο σπίτι, που ανήκε σε μια θεία του. Εγώ απόρησα που πήγε έτσι για καφέ, με κάποιον που ουσιαστικά δεν ήξερε καλά, και της το είπα. Όταν έμαθα ότι βρέθηκε το μόνο που σκέφτηκα ήταν να γίνει όπως πρέπει η κηδεία της. Να αναπαυτεί η ψυχούλα της… Να γυρίσει πίσω δεν γυρνάει…».Στην εκπομπή μίλησε και η Βάσω Χατζημανώλη, πρόεδρος του σωματείου «Καταφύγιο Ζώων» και μέλος της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναφερόμενη στην προσπάθεια εντοπισμού της σκυλίτσας της Βίκυς, της Ρόζας: «Δυστυχώς, δεν γνωρίζω ποια οικογένεια το πήρε… Δεν μου είπαν… ούτε ένα στοιχείο, ούτε ένα ίχνος. Είναι δυνατόν να παίρνεις ένα σκυλάκι και να το δίνεις τόσο εύκολα; Υπάρχουν διαδικασίες. Τα ζώα φιλοξενούνται, ελέγχεται αν έχουν τσιπάκι, περιμένουμε να βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Δεν γίνεται έτσι. Για την κοπέλα το σκυλάκι ήταν οικογένεια… Ήταν όλη της η ζωή. Αυτές οι πρακτικές αμαυρώνουν τις προσπάθειες των σωματείων».Το «Τούνελ» βρέθηκε και στη γειτονιά του δράστη, σε συνοικία κοντά σε σχολεία, όπου κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ύποπτο. Γειτόνισσα ανέφερε: «Δεν καταλάβαμε τίποτα… ούτε μυρωδιά… ούτε σημάδι…». Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για το σύνολο των καταγγελλόμενων πράξεων.Δ.Α.Ο.Ε.: Εξιχνιάστηκαν δυο υποθέσεις ανθρωποκτονίας γυναικών που έλαβαν χώρα το 2024 και το 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης – 2 συλλήψειςΑπό την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δυο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δυο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.