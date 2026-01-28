Νεκρός εντοπίστηκε 37χρονος στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου ο εντοπισμός 37χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στοΠεραστικοί πουειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, τα οποία έσπευσαν και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπουΣύμφωνα με τις πληροφορίες, ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού.