Νεκρός εντοπίστηκε 37χρονος στο γήπεδο της Φαρκαδόνας
Νεκρός εντοπίστηκε 37χρονος στο γήπεδο της Φαρκαδόνας
Ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια
Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου ο εντοπισμός 37χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο γήπεδο της Φαρκαδόνας.
Περαστικοί που τον είδαν πεσμένο στο έδαφος ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, τα οποία έσπευσαν και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού.
