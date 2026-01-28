Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Πρόεδρος χωριού στην Ηλεία προσφέρει 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα μείνει στην περιοχή
Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγο «Η Ωλένη»
Σε μια ανακοίνωση που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε ο πρόεδρος του χωριού Ωλένη στην Ηλεία κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ομώνυμου Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου.
Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Δημητρόπουλος, θα διαθέτει το ποσό των 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα από το χωριό που επιλέγει να παραμείνει μόνιμα στην Ωλένη και να ζήσει εκεί, καθώς και σε κάθε γυναίκα που αποφασίζει να μεγαλώσει τα παιδιά της στο χωριό.
Σύμφωνα με τον ίδιο η πρωτοβουλία που παίρνει έχει «σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα».
Η πρωτοβουλία αυτή, που αποσκοπεί στη στήριξη της οικογένειας, της μητρότητας και της παραμονής των νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο, χαιρετίστηκε θετικά από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν παράδειγμα έμπρακτης κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.
Πηγή: thebest.gr
