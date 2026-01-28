Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα, ξεκινά κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη

Δείτε σε ποιες περιοχές της χώρας θα βρέξει σήμερα και πού σημειωθούν φαινόμενα με έντονο χαρακτήρα την Πέμπτη - Αναλυτικά η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Δωδεκάνησα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα σταματήσουν γρήγορα.



Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγες



Επιδείνωση του καιρού αναμένεται, ωστόσο από το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με την πρόγνωση του



καταιγίδες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να παρουσιάσουν έντονο χαρακτήρα.











Γιατί απαιτείται αυξημένη προσοχή στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές ;



Κορεσμένα εδάφη:



Η προηγηθείσα βροχόπτωση έχει μειώσει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης του εδάφους, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιφανειακής απορροής και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, ακόμη και με μέτριας έντασης βροχές.



Υδρολογική κόπωση λεκανών απορροής:



Υποδομές σε κατάσταση επιβάρυνσης:



Οδικά δίκτυα, τεχνικά έργα αποστράγγισης και πρανή βρίσκονται ήδη σε επιβαρυμένη κατάσταση, ειδικά σε νότια τμήματα της Αττικής, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων ή τοπικών προβλημάτων προσβασιμότητας.



Τι πρέπει να προσέξουμε:



Στοχευμένη επιτήρηση στις ήδη πληγείσες περιοχές και όχι οριζόντια αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα.



Ο καιρός σήμερα θα είναι μεταβαλλόμενος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές να επηρεάζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ στααναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα σταματήσουν γρήγορα.Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις , οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές , ενώ από το απόγευμα στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις έως 6 μποφόρ στα νότια, ενώ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 15-17 βαθμούς στα Ιόνια και τα ηπειρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά θα παραμείνει στους 12-13 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18-19 βαθμούς Κελσίου.αναμένεται, ωστόσο από το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου , κατά τη διάρκεια της προσεχούς Πέμπτης, ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω μεταβολή, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, παρόλο που σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα σημειωθούν βροχές, αλλού πιο γενικευμένες και ισχυρές και αλλού πιο τοπικές και ασθενείς, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ειδικά στα τμήματα που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου, όπου κατά περιόδους θα εκδηλωθούν και«Να τονίσω ότι πρόκειται για μια τυπική κακοκαιρία για τον μήνα Ιανουάριο, η οποία δεν αποτελεί ακραίο ή πρωτόγνωρο φαινόμενο. Ωστόσο, η ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη περιοχές που έχουν πληγεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις αλλά και τμήματα που ενδέχεται να σημειωθούν μεγάλες ραγδαιότητες» σημειώνει χαρακτηριστικά.Γιατί απαιτείται αυξημένη προσοχή στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές ;Η προηγηθείσα βροχόπτωση έχει μειώσει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης του εδάφους, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιφανειακής απορροής και, ακόμη και με μέτριας έντασης βροχές.Ρέματα, χείμαρροι και μικρά υδατορεύματα ανταποκρίνονται πλέον ταχύτερα και πιο απότομα, με μικρότερα ύψη βροχής να αρκούν για υπερχειλίσεις.Οδικά δίκτυα, τεχνικά έργα αποστράγγισης και πρανή βρίσκονται ήδη σε επιβαρυμένη κατάσταση, ειδικά σε νότια τμήματα της Αττικής, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων ή τοπικών προβλημάτων προσβασιμότητας.Στοχευμένη επιτήρηση στις ήδη πληγείσες περιοχές και όχι οριζόντια αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα.

Έγκαιρη ενημέρωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τοπικών αρχών, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.



Αποφυγή εφησυχασμού, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι τοπικά έντονα, ακόμη κι αν σε γενικό επίπεδο χαρακτηρίζονται ως συνηθισμένα για την εποχή.



Τέλος, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο καιρός θα καταστεί πάλι άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.



Συμπερασματικά, δεν μιλάμε για ακραία επεισόδια, αλλά για κακοκαιρίες που απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα, κυρίως λόγω της προϋπάρχουσας επιβάρυνσης. Όμως, γενικότερα στις περιοχές που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου (χάρτης Πέμπτης) θα πρέπει να δείξουμε μια σχετική προσοχή σε περίπτωση που σε τοπικό επίπεδο τα φαινόμενα αποκτήσουν ξαφνικά έντονο χαρακτήρα.



Ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν τη νύχτα στα δυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βόρεια.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου από το βράδυ.



Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους 5 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλία και στην ανατολική Πελοπόννησο.



Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.



Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και τοπικά στην Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.



Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα θα αυξηθούν.



Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.



Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.



Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 29-01-2026



Στο Ιόνιο, την Ηπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις προμεσημβρινές ώρες οι βροχές θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την υπόλοιπη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.



Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 19, αλλά στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-01-2026



Στα δυτικά και τα βορειοανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην ανατολική νησιωτική χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς έως νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι στα νότια θα αυξηθούν και από το απόγευμα στην Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν.



Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026 και ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026



Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.