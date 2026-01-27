Συλλυπητήρια Αγγελούδη για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Συλλυπητήρια Αγγελούδη για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.
Όπως τονίζει μεταξύ άλλων: «η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας».
Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης:
«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».
