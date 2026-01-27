Συλλυπητήρια Αγγελούδη για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Όπως τονίζει μεταξύ άλλων: «η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας»