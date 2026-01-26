Πλημμύρισαν αίθουσες στο Ειδικό Σχολείο του Ηρακλείου, διαμαρτύρονται οι εκπαιδευτικοί: Βίντεο

Σύμφωνα με τους δασκάλους του σχολείου πλημμύρισαν το 1/3 των αιθουσών, πρόκειται για κοντέινερ που τοποθετήθηκαν πέρυσι και, όπως λένε, δεν καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαιδευτικής δομής





Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο της Κρήτης η έντονη βροχόπτωση που σημειώνεται από νωρίς την Δευτέρα. Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν οι αίθουσες του ειδικού σχολείου στο Ηράκλειο.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patris.gr πλημμύρισαν το 1/3 των αιθουσών του Ειδικού Σχολείου.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, νερά στάζουν σε προκατασκευασμένες αίθουσες, ενώ το Ειδικό Σχολείο αντιμετωπίζει και άλλα σοβαρά προβλήματα.«Οι αίθουσες - κοντέινερ όπου τοποθετήθηκαν εκτάκτως πέρυσι τέτοιο καιρό και προβλήθηκαν από την δημοτική Αρχή ως καινούρια σχολική μονάδα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις ενός ειδικού σχολείου. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι με τη σημερινή βροχή το 1/3 των αιθουσών του σχολείου πλημμύρισε», ανέφεραν εκπαιδευτικοί.Εκτός από τις αίθουσες, πρόβλημα δημιουργεί και η έλλειψη στεγάστρου, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Προκειμένου να πάει ένας μαθητής από την τάξη στην τουαλέτα, θα πρέπει να κρατά ομπρέλα, κατάσταση διόλου λειτουργική για παιδιά με κινητικά προβλήματα.Επιπλέον, εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι λόγω του γεγονότος πως το σχολείο είναι κοντά στη θάλασσα, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων τα παιδιά κινούνται με δυσκολία τόσο κατά την είσοδο και έξοδό τους, όσο και στο διάλειμμα.Σημειώνεται ότι λόγω της βροχόπτωσης, σε δύο οικισμούς του Ηρακλείου, στον Καρτερό και την Αγία Βαρβάρα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με νερά να εισχωρούν σε χαμηλότερα σημεία και να δυσχεραίνουν τη μετακίνηση οχημάτων και πεζών.



Μάλιστα, στο κέντρο του Ηρακλείου τα συνεργεία του δήμου προχώρησαν σε κοπές δέντρων για λόγους ασφαλείας.



Κλειστές οι ιρλανδικές διαβάσεις του Γεροπόταμου Λόγω των νέων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες αποφασίστηκε από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού να κλείσουν οι ιρλανδικές διαβάσεις του Γεροπόταμου, έως τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 27/1/2026 που αναμένεται τα καιρικά φαινόμενα υποχωρήσουν.