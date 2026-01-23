Ταυτοποιήθηκε 22χρονος που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και κόντρες με μηχανή, βίντεο και φωτογραφίες
Ταυτοποιήθηκε 22χρονος που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και κόντρες με μηχανή, βίντεο και φωτογραφίες

Πρόκειται για Έλληνα που συμμετείχε σε «κόντρες» και είχε συλληφθεί στα Πατήσια τον Ιούλιο του 2025 καθώς δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα της Αστυνομίας για έλεγχο

Στην ταυτοποίηση ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της  Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που ανήρτησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς

Όπως διαπιστώθηκε, μάλιστα, ο οδηγός δεν είχε άδεια οδήγησης για μηχανή τέτοιου κυβισμού. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ταυτοποίηση ημεδαπού ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ταχύτητα


Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού ο οποίος συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες, ανέπτυσσε ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Βίντεο με 22χρονο μοτοσικλετιστή να οδηγάει επικίνδυνα


Κλείσιμο
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην ανάρτηση του βίντεο έχει γράψει «εντάξει, μπορώ να παραδεχτώ ότι σήκωσα σούζα και φταίω. Δόξα το Θεό, είμαστε τιμόνια».

Είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2025

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν τον 22χρονο, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, ενώ όπως προέκυψε είχε συλληφθεί στον Ιούλιο του 2025 στην περιοχή των Πατησίων, καθώς δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών για έλεγχο, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
