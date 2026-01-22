Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Συμμορία «σήκωσε» χρυσοχοείο στον Κορυδαλλό σε λιγότερο από δύο λεπτά, σύρθηκαν από μικρή σχισμή για να βγουν, δείτε βίντεο
Σήκωσαν το ρολό ασφαλείας, εισέβαλαν στον χώρο έρποντας και, έχοντας κουβάδες ανά χείρας, άρχισαν να σαρώνουν προθήκες και βιτρίνες καταφέρνοντας να αδειάσουν το κατάστημα
Ένα λεπτό και σαράντα δύο δευτερόλεπτα. Τόσα χρειάστηκαν τα μέλη συμμορίας «ποντικών» για να καθαρίσουν τα ξημερώματα της Πέμπτης ένα χρυσοχοείο στην περιοχή του Κορυδαλλού.
Την ώρα που η πόλη ήταν μουδιασμένη και μετρούσε τις πληγές της από την φονική κακοκαιρία που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, οι δράστες βρήκαν την ευκαιρία να «πιάσουν δουλειά».
Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr, οι θρασύτατοι διαρρήκτες σήκωσαν το ρολό ασφαλείας, εισέβαλαν στον χώρο έρποντας και, έχοντας κουβάδες ανά χείρας, άρχισαν να σαρώνουν προθήκες και βιτρίνες καταφέρνοντας να «αδειάσουν» το κατάστημα σε λιγότερο από δύο λεπτά.
Στη συνέχεια οι δράστες αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δείτε το βίντεο:
