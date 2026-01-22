Ένταλμα σύλληψης για εμπρησμό σε όχημα για τον 19χρονο Γερμανό που έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο Ηράκλειο Κρήτης
Ένταλμα σύλληψης για εμπρησμό σε όχημα για τον 19χρονο Γερμανό που έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο Ηράκλειο Κρήτης

Στις 13 Ιανουαρίου είχε πέσει από το σημείο των Ενετικών Τειχών, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ

Ένταλμα σύλληψης για εμπρησμό σε όχημα για τον 19χρονο Γερμανό που έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο Ηράκλειο Κρήτης
Ένταλμα σύλληψης για εμπρησμό σε όχημα έχει εκδοθεί για τον 19χρονο Γερμανό που τα ξημερώματα της 13ης Ιανουαρίου έπεσε από ύψος 15 μέτρων από το σημείο των Ενετικών Τειχών, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο νεαρός βρισκόταν στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου νοσοκομείου από τις 13 Ιανουαρίου και σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί σε κλινική, όπου θα νοσηλεύεται φρουρόμενος λόγω του εντάλματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός έπεσε από τα τείχη, λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα της προηγούμενης Τρίτης, από ύψος περίπου 15 μέτρων από το σημείο των Ενετικών Τειχών, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
