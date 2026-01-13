Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Στο νοσοκομείο 19χρονος Γερμανός που έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο Ηράκλειο Κρήτης
Έπεσε από το σημείο των Ενετικών Τειχών, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου και τραυματίστηκε κυρίως στα κάτω άκρα
Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 19χρονος Γερμανός που τα ξημερώματα της Τρίτης (13/1) έπεσε από ύψος 15 μέτρων από το σημείο των Ενετικών Τειχών, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη 1:30, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν επισήμως διευκρινιστεί τα αίτια της πτώσης. Εξετάζεται το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας.
Το ύψος από το οποίο έπεσε υπολογίζεται στα 15 μέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κυρίως στα κάτω άκρα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον 19χρονο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
