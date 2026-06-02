Θεσσαλονίκη: Ανήλικος επιτέθηκε και χτύπησε στο πρόσωπο συνομήλικό του ενώ έπαιζαν μπάσκετ
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του

Ενα παιδί 11 ετών κατηγορείται ότι επιτέθηκε και χτύπησε συνομήλικό του, την ώρα που έπαιζαν, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην αστυνομία 49χρονος, το 11χρονο παιδί του δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο από άγνωστο δράστη, το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού μπάσκετ σε υπαίθριο χώρο.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης ταυτοποίησαν τα στοιχεία και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 11χρονου για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
