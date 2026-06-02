Άλγεβρα στα ΕΠΑΛ: Τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλαδικές 2026 και οι απαντήσεις
Στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές 2026.
Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί το τελευταίο μάθημα Γενικής Παιδείας, πριν από την έναρξη των εξετάσεων στα μαθήματα ειδικότητας, που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.
Δείτε εδώ τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές.
Δείτε εδώ τις απαντήσεις από τα φροντιστήρια «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα της ΆλγεβραςΣύμφωνα με τα φροντιστήρια «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών ΕΠΑΛ μπορούν να χαρακτηριστούν βατά, και σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα. Δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ούτε ασυνήθιστες τεχνικές δυσκολίες. Η δομή τους ακολουθήσε το γνωστό μοτίβο των τελευταίων ετών».
ΘΕΜΑ Α: Ήταν απολύτως αναμενόμενο. Περιελάβανε βασική θεωρία από τη στατιστική, και τις παραγώγους, καθώς και προτάσεις σωστού – λάθους χωρίς σοβαρές παγίδες. Ένας μαθητής που είχε διαβάσει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου μπορούσε να το αντιμετωπίσει με ασφάλεια.
ΘΕΜΑ Β: Ήταν κλασική άσκηση ανάλυσης. Ζητούσε παράγωγο, μονοτονία, ακρότατα, εφαπτομένη και ένα απλό όριο. Η δυσκολία του ήταν μικρή έως μέτρια. Δεν απαιτούσε σύνθετη σκέψη, αλλά σωστή εφαρμογή βασικών τεχνικών. Ήταν θέμα που μπορούσε να δώσει αρκετά μόρια ακόμη και σε μέτρια προετοιμασμένους μαθητές.
ΘΕΜΑ Γ: Ήταν επίσης αρκετά βατό. Η στατιστική δόθηκε με μικρό δείγμα και ζητήθηκαν μέση τιμή, διάμεσος, διακύμανση και συντελεστής μεταβολής. Πρόκειται για τυπικές διαδικασίες. Η μόνη προσοχή που χρειαζόταν ήταν στους αριθμητικούς υπολογισμούς και στη σωστή ερμηνεία της ομογένειας μέσω CV.
ΘΕΜΑ Δ: Ήταν πιο ουσιαστικό, αλλά όχι υπερβολικά δύσκολο. Η εφαρμογή με το ορθογώνιο σταθερού εμβαδού και την ελάχιστη περίμετρο είναι πολύ γνωστή μορφή άσκησης. ΤΟ Δ1 και το Δ2 ήταν αναμενόμενα. ΤΟ Δ3 ήθελε κατανόηση της μονοτονίας, ενώ το τελευταίο όριο ανέβαζε λίγο την δυσκολία.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: Τα θέματα ήταν πιο εύκολα από τις απαιτητικές χρονιές, όπως του 2025 και το 2023 και κοντά στο 2024. Μέτριας προς χαμηλής δυσκολίας».
Συνέχεια Πανελλαδικών αύριο για τα ΓΕΛΣημειώνεται πως αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.
Οι μαθητές θα εξεταστούν στα Λατινικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στη Χημεία για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και στην Πληροφορική για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
