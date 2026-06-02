Σοβαρό τροχαίο στα Γρεβενά: ΙΧ συγκρούστηκε με αρκούδα στην Εγνατία Οδό, σώος ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Αρκούδα Εγνατία οδός Γρεβενά

Σοβαρό τροχαίο στα Γρεβενά: ΙΧ συγκρούστηκε με αρκούδα στην Εγνατία Οδό, σώος ο οδηγός

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές

Σοβαρό τροχαίο στα Γρεβενά: ΙΧ συγκρούστηκε με αρκούδα στην Εγνατία Οδό, σώος ο οδηγός
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα με μεγαλόσωμη αρκούδα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή των Γρεβενών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης, ο οποίος ενεπλάκη στο περιστατικό, βγήκε σώος από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε προληπτικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας. Ωστόσο, το όχημά του υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της αρκούδας, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της μετά το ατύχημα.


Το περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα τροχαίων με αρκούδες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Μακεδονία.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης