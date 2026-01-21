Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Πέμπτη στην Αττική
«Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία, θα λειτουργήσουν κανονικά» ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής
Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα.
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται:
«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.
Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».
