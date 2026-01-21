Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
OpenAI: Νέα διεθνής πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση
OpenAI: Νέα διεθνής πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση
Η Ελλάδα στην πρώτη ομάδα χωρών του προγράμματος «OpenAI Education for Countries» - «Η πιλοτική εφαρμογή του ChatGPT Edu στα ελληνικά δημόσια σχολεία αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς το σχολείο του μέλλοντος», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη
Εργαλεία AI για τη μάθηση, έρευνα για τα μαθησιακά αποτελέσματα, πιστοποιήσεις και εκπαίδευση της OpenAI και διεθνές δίκτυο συνεργατών οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος
Μια νέα διεθνή πρωτοβουλία με επίκεντρο την εκπαίδευση και την προετοιμασία των μελλοντικών εργαζομένων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ανακοίνωσε η OpenAI στις 21 Ιανουαρίου 2026.
Πρόκειται για το πρόγραμμα OpenAI’s Education for Countries, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική «OpenAI for Countries» και στοχεύει στη συνεργασία με κυβερνήσεις, πανεπιστημιακά δίκτυα και ερευνητικούς φορείς για τη συστηματική ενσωμάτωση εργαλείων AI στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα.
Στην πρώτη ομάδα χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ιταλία (μέσω της Συνόδου Πρυτάνεων – CRUI), η Ιορδανία, το Καζακστάν, η Σλοβακία, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.
Την ιδιαίτερη σημασία σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα και το στρατηγικό χαρακτήρα της πιλοτικής εφαρμογής του ChatGPT Edu στα ελληνικά δημόσια σχολεία, τονίζει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Η πιλοτική εφαρμογή του ChatGPT Edu στα ελληνικά δημόσια σχολεία αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς το σχολείο του μέλλοντος.
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την Τεχνητή Νοημοσύνη με τρόπο ασφαλή, υπεύθυνο και με ισχυρές δεξιότητες κριτικής σκέψης.
Ενδυναμώνουμε τους εκπαιδευτικούς, διευρύνουμε τις ευκαιρίες για τους νέους και τους προετοιμάζουμε ώστε να ανταποκριθούν σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς».
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο OpenAI Education for Countries εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών και φοιτητών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη στήριξη των εκπαιδευτικών με σύγχρονα εργαλεία και επιμόρφωση, και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της σύγχρονης και μελλοντικής αγοράς εργασίας.
Εκπαιδευτικά εργαλεία AI όπως το ChatGPT Edu, τα μοντέλα GPT-5.2, το study mode και το canvas, προσαρμοσμένα στις ελληνικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες θα είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας για τους Έλληνες μαθητές.
Τη σημασία της πρωτοβουλίας αντιλαμβάνεται κανείς εάν ληφθούν υπόψη σχετικές έρευνες, από τις οποίες προκύπτει ότι έως το 2030, σχεδόν το 40% των βασικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται σήμερα θα έχει μεταβληθεί, με την AI να αποτελεί τον βασικό καταλύτη αυτής της αλλαγής, αναφέρουν σχετικές έρευνες.
Μια νέα διεθνή πρωτοβουλία με επίκεντρο την εκπαίδευση και την προετοιμασία των μελλοντικών εργαζομένων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ανακοίνωσε η OpenAI στις 21 Ιανουαρίου 2026.
Πρόκειται για το πρόγραμμα OpenAI’s Education for Countries, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική «OpenAI for Countries» και στοχεύει στη συνεργασία με κυβερνήσεις, πανεπιστημιακά δίκτυα και ερευνητικούς φορείς για τη συστηματική ενσωμάτωση εργαλείων AI στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα.
Στην πρώτη ομάδα χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ιταλία (μέσω της Συνόδου Πρυτάνεων – CRUI), η Ιορδανία, το Καζακστάν, η Σλοβακία, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.
Την ιδιαίτερη σημασία σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα και το στρατηγικό χαρακτήρα της πιλοτικής εφαρμογής του ChatGPT Edu στα ελληνικά δημόσια σχολεία, τονίζει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Η πιλοτική εφαρμογή του ChatGPT Edu στα ελληνικά δημόσια σχολεία αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς το σχολείο του μέλλοντος.
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την Τεχνητή Νοημοσύνη με τρόπο ασφαλή, υπεύθυνο και με ισχυρές δεξιότητες κριτικής σκέψης.
Ενδυναμώνουμε τους εκπαιδευτικούς, διευρύνουμε τις ευκαιρίες για τους νέους και τους προετοιμάζουμε ώστε να ανταποκριθούν σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς».
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο OpenAI Education for Countries εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών και φοιτητών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη στήριξη των εκπαιδευτικών με σύγχρονα εργαλεία και επιμόρφωση, και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της σύγχρονης και μελλοντικής αγοράς εργασίας.
Εκπαιδευτικά εργαλεία AI όπως το ChatGPT Edu, τα μοντέλα GPT-5.2, το study mode και το canvas, προσαρμοσμένα στις ελληνικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες θα είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας για τους Έλληνες μαθητές.
Τη σημασία της πρωτοβουλίας αντιλαμβάνεται κανείς εάν ληφθούν υπόψη σχετικές έρευνες, από τις οποίες προκύπτει ότι έως το 2030, σχεδόν το 40% των βασικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται σήμερα θα έχει μεταβληθεί, με την AI να αποτελεί τον βασικό καταλύτη αυτής της αλλαγής, αναφέρουν σχετικές έρευνες.
Το περιεχόμενο του προγράμματοςΤο πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αγορά εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες.
Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, έως το 2030 σχεδόν το 40% των βασικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται σήμερα θα έχει μεταβληθεί, με την AI να αποτελεί τον βασικό καταλύτη αυτής της αλλαγής.
Η εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως ο κρίσιμος παράγοντας για τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις τεχνολογικές δυνατότητες και την πραγματική αξιοποίησή τους από τους πολίτες.
Αναφορικά με το περιεχόμενο, γίνεται γνωστό ότι σε συνεργασία με τις εθνικές εκπαιδευτικές αρχές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαλεία AI όπως το ChatGPT Edu, τα μοντέλα GPT-5.2, το study mode και το canvas, προσαρμοσμένα στις ελληνικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες.
Έρευνα και αξιολόγηση για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία και την υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών.
Επιμόρφωση και πιστοποιήσεις AI για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τα πανεπιστήμια.
Συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο χωρών, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την υπεύθυνη χρήση της AI στην εκπαίδευση. Έμφαση στην ασφάλεια και την παιδαγωγική διάσταση
Εργαλεία AI για τη μάθηση
Παρέχεται πρόσβαση στο ChatGPT Edu, μια έκδοση του ChatGPT προσαρμοσμένη για εκπαιδευτικά ιδρύματα, που προσφέρει πρόσβαση στο μοντέλο GPT-5.2, στο study mode και στο canvas. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις τοπικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες κάθε χώρας.
Έρευνα για τα μαθησιακά αποτελέσματα
Υλοποιούνται εθνικής κλίμακας ερευνητικές συνεργασίες με στόχο τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο η AI επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία και την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών, ώστε τα ευρήματα να αξιοποιούνται στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και στον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού.
Πιστοποιήσεις και εκπαίδευση της OpenAI
Αναπτύσσονται προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με υπουργεία Παιδείας, μέσω της OpenAI Academy και πιστοποιήσεων βασισμένων στο ChatGPT, με στόχο την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων AI από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Διεθνές δίκτυο συνεργατών
Δημιουργείται ένα παγκόσμιο δίκτυο κυβερνήσεων, ερευνητών και εκπαιδευτικών φορέων για την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάδειξη επιτυχημένων εφαρμογών και τη διαμόρφωση υπεύθυνων πρακτικών χρήσης της AI στην εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση θεωρείται καθοριστικός μηχανισμός για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος. Μελέτες που επικαλείται η OpenAI εκτιμούν ότι έως το 2030 σχεδόν το 40% των βασικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι θα έχει αλλάξει, κυρίως λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ενσωμάτωση εργαλείων AI, προγραμμάτων κατάρτισης και ερευνητικών πρωτοβουλιών στον πυρήνα της λειτουργίας σχολείων και πανεπιστημίων κρίνεται αναγκαία για να μπορέσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη ψηφιακού και AI γραμματισμού, καθώς και στη διαμόρφωση σαφών κανόνων χρήσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αρχικά, η έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ChatGPT Edu είναι ήδη διαθέσιμο στους φοιτητές, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η πρόσβαση των μαθητών ξεκινά μέσω περιορισμένων πιλοτικών προγραμμάτων, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές.
Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας για τους ανήλικους χρήστες, με βελτιώσεις στη συμπεριφορά των μοντέλων ανά ηλικιακή ομάδα και συνεργασίες με οργανισμούς όπως το Common Sense Media για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ψηφιακού γραμματισμού.
Αναφορικά με τη διεθνή εμπειρία, αξίζει να αναφερθεί ότι χώρες, όπως η Εσθονία, έχουν ήδη εφαρμόσει το ChatGPT Edu σε εθνικό επίπεδο, σε δημόσια πανεπιστήμια και σχολεία, με δεκάδες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν και παράλληλα να αξιολογούνται συστηματικά τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω επιστημονικής έρευνας.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα «OpenAI Education for Countries» αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση της δημόσιας εκπαίδευσης απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής και για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης για όλους τους νέους.
Το επίσημο blog Open AI μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.
Η εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως ο κρίσιμος παράγοντας για τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις τεχνολογικές δυνατότητες και την πραγματική αξιοποίησή τους από τους πολίτες.
Αναφορικά με το περιεχόμενο, γίνεται γνωστό ότι σε συνεργασία με τις εθνικές εκπαιδευτικές αρχές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαλεία AI όπως το ChatGPT Edu, τα μοντέλα GPT-5.2, το study mode και το canvas, προσαρμοσμένα στις ελληνικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες.
Έρευνα και αξιολόγηση για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία και την υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών.
Επιμόρφωση και πιστοποιήσεις AI για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τα πανεπιστήμια.
Συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο χωρών, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την υπεύθυνη χρήση της AI στην εκπαίδευση. Έμφαση στην ασφάλεια και την παιδαγωγική διάσταση
Αναλυτικά όσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Education for Countries»Η νέα πρωτοβουλία της OpenAI βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:
Εργαλεία AI για τη μάθηση
Παρέχεται πρόσβαση στο ChatGPT Edu, μια έκδοση του ChatGPT προσαρμοσμένη για εκπαιδευτικά ιδρύματα, που προσφέρει πρόσβαση στο μοντέλο GPT-5.2, στο study mode και στο canvas. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις τοπικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες κάθε χώρας.
Έρευνα για τα μαθησιακά αποτελέσματα
Υλοποιούνται εθνικής κλίμακας ερευνητικές συνεργασίες με στόχο τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο η AI επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία και την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών, ώστε τα ευρήματα να αξιοποιούνται στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και στον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού.
Πιστοποιήσεις και εκπαίδευση της OpenAI
Αναπτύσσονται προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με υπουργεία Παιδείας, μέσω της OpenAI Academy και πιστοποιήσεων βασισμένων στο ChatGPT, με στόχο την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων AI από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Διεθνές δίκτυο συνεργατών
Δημιουργείται ένα παγκόσμιο δίκτυο κυβερνήσεων, ερευνητών και εκπαιδευτικών φορέων για την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάδειξη επιτυχημένων εφαρμογών και τη διαμόρφωση υπεύθυνων πρακτικών χρήσης της AI στην εκπαίδευση.
Το «χάσμα δυνατοτήτων» και ο ρόλος της εκπαίδευσηςΣύμφωνα με την OpenAI, η ιστορία της τεχνολογίας δείχνει ότι τα μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη δεν προκύπτουν μόνο από την εφεύρεση νέων τεχνολογιών, αλλά από την ευρεία και καθημερινή αξιοποίησή τους. Παρά τη ραγδαία πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, καταγράφεται ένα διευρυνόμενο «capability overhang» – ένα χάσμα ανάμεσα σε όσα μπορούν να κάνουν τα εργαλεία AI και στον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται στην πράξη.
Η εκπαίδευση θεωρείται καθοριστικός μηχανισμός για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος. Μελέτες που επικαλείται η OpenAI εκτιμούν ότι έως το 2030 σχεδόν το 40% των βασικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι θα έχει αλλάξει, κυρίως λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ενσωμάτωση εργαλείων AI, προγραμμάτων κατάρτισης και ερευνητικών πρωτοβουλιών στον πυρήνα της λειτουργίας σχολείων και πανεπιστημίων κρίνεται αναγκαία για να μπορέσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές.
Πώς θα γίνει η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά σχολείαΗ OpenAI επισημαίνει ότι η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης και η εφαρμογή των εργαλείων ΑΙ σε εθνική κλίμακα ακολουθεί σταδιακή προσέγγιση, με προτεραιότητα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στη διασφάλιση της παιδαγωγικής καταλληλότητας και της προστασίας των μαθητών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη ψηφιακού και AI γραμματισμού, καθώς και στη διαμόρφωση σαφών κανόνων χρήσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αρχικά, η έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ChatGPT Edu είναι ήδη διαθέσιμο στους φοιτητές, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η πρόσβαση των μαθητών ξεκινά μέσω περιορισμένων πιλοτικών προγραμμάτων, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές.
Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας για τους ανήλικους χρήστες, με βελτιώσεις στη συμπεριφορά των μοντέλων ανά ηλικιακή ομάδα και συνεργασίες με οργανισμούς όπως το Common Sense Media για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ψηφιακού γραμματισμού.
Αναφορικά με τη διεθνή εμπειρία, αξίζει να αναφερθεί ότι χώρες, όπως η Εσθονία, έχουν ήδη εφαρμόσει το ChatGPT Edu σε εθνικό επίπεδο, σε δημόσια πανεπιστήμια και σχολεία, με δεκάδες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν και παράλληλα να αξιολογούνται συστηματικά τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω επιστημονικής έρευνας.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα «OpenAI Education for Countries» αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση της δημόσιας εκπαίδευσης απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής και για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης για όλους τους νέους.
Το επόμενο βήμαΗ OpenAI επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «Education for Countries» εντάσσεται στη συνολική της αποστολή για τη διασφάλιση ότι η προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη θα ωφελεί το σύνολο της κοινωνίας. Η επόμενη ομάδα χωρών αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του 2026, ενώ οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην OpenAI για περισσότερες πληροφορίες.
Το επίσημο blog Open AI μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα