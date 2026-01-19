Στα λευκά Πάρνηθα, Πήλιο και Εύβοια, δείτε εικόνες από τα χιονισμένα τοπία
Εικόνες από τα πρώτα χιόνια της χρονιάς
Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες έφεραν χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά χωριά της Ελλάδας.
Η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με πολλές περιοχές χαμηλού υψομέτρου να δέχονται χιονοπτώσεις στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.
Από την Τετάρτη 21.01.2026, ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει, με ισχυρές βροχές σε αρκετές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί.
Ανάμεσα στις περιοχές που είδαν έντονες χιονοπτώσεις είναι η Πάρνηθα, η Πορταριά Πηλίου, η Σέττα Ευβοίας, ενώ οι εικόνες από την άγρια ομορφιά του Κισσάβου είναι εντυπωσιακές.
Εικόνες από την ολόλευκη Πάρνηθα
Όμορφες εικόνες από την Πορταριά Πηλίου
Στα λευκά και το Μέτσοβο
Παρόμοια εικόνα και στη Σέττα Ευβοίας, όπου το τοπίο μετατράπηκε σε ένα απέραντο λευκό πέπλο
Εντυπωσιάζει ο συρόμενος σχοινοσιδηρόδρομος στον Κίσσαβο Θεσσαλίας
