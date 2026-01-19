Καιρός: Με πολλές βροχές, καταιγίδες και χιόνια το νέο κύμα κακοκαιρίας - Η πρόγνωση Καλλιάνου, Κολυδά και Καντερέ, στο κάδρο και η Αττική

«Μπόλικες βροχές και χιόνια» από την Τρίτη το βράδυ

Η εικόνα του Ιανουαρίου και τι έρχεται στη συνέχεια

Χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα....και ηλιοφάνεια στην κορυφή του Ολύμπου!

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τρίτη 20-01-2026

Ο καιρός την Τετάρτη 21-01-2026

Ο καιρός την Πέμπτη 22-01-2026

Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο μετεωρολόγοςεκτίμησε ότι από το βράδυ της Τρίτης βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει μπόλικες βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας.Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα του Ιανουαρίου, ο μετεωρολόγοςτόνισε ότι, παρά τις τρεις ισχυρές ψυχρές εισβολές που καταγράφηκαν, τα χιόνια δεν ήταν ιδιαίτερα πολλά, καθώς οι αέριες μάζες ήταν κυρίως ξηρές.Όπως σημείωσε, η τρίτη ψυχρή εισβολή θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη, με το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο να φέρνει πολλές βροχές και χιόνια στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, αλλά και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε δυτικές, κεντρικές, ανατολικές και νότιες περιοχές.Παράλληλα, πριν από το τέλος του μήνα, αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο, που θα διατηρήσει τον Ιανουάριο ιδιαίτερα βροχερό.Σε εξέλιξη βρίσκεται ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, με πολλές περιοχές χαμηλού υψομέτρου να δέχονται χιονοπτώσεις στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.Παρατηρείται όμως και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και εκ πρώτης όψεως παράδοξο φαινόμενο στη χώρα μας: ενώ σε χαμηλά και μεσαία υψόμετρα σημειώνεται χιονόπτωση, ακόμη και κάτω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, στις υψηλότερες κορυφές του Ολύμπου ο καιρός είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια.Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Οροπέδιο των Μουσών και την κάμερα καιρού του meteolive.gr, σε υψόμετρο περίπου 2700 μέτρων, όπου επικρατεί απόλυτη διαύγεια, σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες έντονης χιονόπτωσης που καταγράφονταν την ίδια ώρα σε χαμηλότερα υψόμετρα.Εικόνα 1. Αίθριος καιρός στα 2.700 μ στις 10:00 το πρωί της Κυριακής 18/01/2026, με τη θερμοκρασία κοντά στους -8 ºC. Πηγή: meteolive.grΕικόνα 2. Πυκνή χιονόπτωση σε υψόμετρο 1800 μ στις βόρειες πλαγιές του Ολύμπου. Πηγή: meteolive.grΤο φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο στη μετεωρολογία και μπορεί να εξηγηθεί πλήρως αν εξετάσουμε τη κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη ραδιοβόλιση της Θεσσαλονίκης στις στις 02:00 το πρωί της 18ης Ιανουαρίου. Η ραδιοβόλιση δείχνει ότι πάνω από υψόμετρο περίπου 2300–2700 μέτρα υψόμετρο η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετικά ξηρή, με μόλις 9 % σχετική υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι στα ανώτερα στρώματα υπήρχε καθοδική κίνηση αέρα, η οποία ξηραίνει την ατμόσφαιρα και διαλύει τα νέφη.Αντίθετα, στα χαμηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας (κάτω από τα 1500 μ) η ατμόσφαιρα ήταν κορεσμένη, με σχετική υγρασία κοντά στο 100 %, ευνοώντας τη δημιουργία εκτεταμένης νέφωσης και χιονοπτώσεων. Να σημειώσουμε ότι τα προγνωστικά μοντέλα καιρού προέβλεψαν με επιτυχία το φαινόμενο.Παρόμοιες καιρικές συνθήκες επικράτησαν και το Σάββατο 17/01, όταν ο δορυφόρος Sentinel-2 είδε τις χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου πάνω από τις νεφώσεις.Εικόνα 3. Δορυφορική εικόνα του Ολύμπου, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου 2026.Στα κεντρικά ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Στη Μακεδονία (κυρίως στα κεντρικά και δυτικά τμήματα) και στη Θεσσαλία αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους και σε πεδινά τμήματα Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης, ενώ στα ορεινά της Κρήτης θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -8 έως 1 βαθμό, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -4 έως 4, στη Θράκη από -8 έως 3-4, στην Ήπειρο από -2 έως 8 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -2 έως 4-6, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά από 3 έως 8-10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 0 έως 7 βαθμούς, στα Επτάνησα από 4 έως 8-10, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 0 έως 6-7 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 4 έως 8-11 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 11-13 βαθμούς Κελσίου.Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης το βράδυ. Στο Ιόνιο και στη Θάλασσα των Κυθήρων θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στα 7-8 μποφόρ και από το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ.Στοκαι στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού. Λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα ορεινά (κυρίως σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα) και τοπικά σε ημιορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 6-7 βαθμούς, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.Στημέχρι το πρωί περιμένουμε νεφώσεις με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Στα παραθαλάσσια αναμένεται χιονόνερο και πιθανώς πρόσκαιρη ασθενής χιονόπτωση. Γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 4-5 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης η θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.