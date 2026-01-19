Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων, χωρίς τις αισθήσεις του ο 80χρονος οδηγός
Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων, χωρίς τις αισθήσεις του ο 80χρονος οδηγός
Το αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Καπετανιανά της Μεσαράς
Τραγωδία το πρωί της Δευτέρας στη Μεσαρά της Κρήτης στην περιοχή στα Καπετανιανά με αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό και τον οδηγό του να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων, με τον οδηγό να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο 80χρονο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων, με τον οδηγό να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο 80χρονο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα