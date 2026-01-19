Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων, χωρίς τις αισθήσεις του ο 80χρονος οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Αυτοκίνητο Γκρεμός Κρήτη

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων, χωρίς τις αισθήσεις του ο 80χρονος οδηγός

Το αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Καπετανιανά της Μεσαράς

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων, χωρίς τις αισθήσεις του ο 80χρονος οδηγός
Τραγωδία το πρωί της Δευτέρας στη Μεσαρά της Κρήτης στην περιοχή στα Καπετανιανά με αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό και τον οδηγό του να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων, με τον οδηγό να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο 80χρονο.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης