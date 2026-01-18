Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Κύπρος: Απόπειρα δολοφονίας 40χρονου με μαχαίρι στο χωριό Τερσεφάνου στη Λάρνακα
Ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του ως σοβαρή
Μετά τα αιματηρά επεισόδια μελών του υποκόσμου στη Λάρνακα και τον φόνο στην Πάφο, μια ακόμα σοβαρή εγκληματική ενέργεια καταγράφηκε σήμερα το πρωί στο χωριό Τερσεφάνου, κοντά στη Λάρνακα. Και στα τρία συμβάντα εμπλέκονται αλλοδαποί.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, γύρω στις 7 το πρωί , 40χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλον άντρα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.
Ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του ως σοβαρή. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι τόσο το θύμα όσο και ο δράστης είναι αλλοδαποί, ενώ τα ακριβή αίτια του επεισοδίου παραμένουν υπό διερεύνηση.
Η περιοχή αποκλείστηκε για έρευνες, με τους ανακριτές να λαμβάνουν καταθέσεις και να συλλέγουν τεκμήρια, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες συλλογής πληροφοριών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση και για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.
Το περιστατικό στην Τερσεφάνου έρχεται να προστεθεί σε μια δύσκολη εβδομάδα για την επαρχία Λάρνακας, όπου έχουν καταγραφεί και άλλα σοβαρά επεισόδια, από υπόθεση απόπειρας φόνου στο Κίτι μέχρι και συμπλοκή με ρίψη πυροβολισμών κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Οι αρχές επιχειρούν να «δέσουν» τα γεγονότα ως ξεχωριστές υποθέσεις, με κοινό παρονομαστή την ένταση και τη βία που ξεσπά σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, συχνά απρόβλεπτα με πρωταγωνιστές αλλοδαπούς.
