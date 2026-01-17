Δικαστικά ρέστα ζητάει ο Ανεστίδης για τις βρισιές στον Μητσοτάκη: Μου έκαναν... μοντάζ!
Διαβάστε τη δήλωση που έδωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής δια της δικηγόρου του
Όχι μόνο αμετανόητος αλλά απειλητικός εμφανίζεται ο Κώστας Ανεστίδης σε δήλωσή του το μεσημέρι του Σαββάτου για τις ύβρεις που εξαπέλυσε κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι τα πλάνα που μεταδόθηκαν είναι προϊόν... μοντάζ «ώστε να με παρουσιάσουν ως άτομο που θα τολμούσα να εκφραστώ χυδαία» αν και τόσο το βίντεο από τις βρισιές κατά Μητσοτάκη όσο και η φράση «χέ...α» που χρησιμοποίησε σε συνέντευξη που έδωσε στην Εφημερίδα των Συντακτών τον διαψεύδουν κατηγορηματικά.
Στη δήλωσή του η οποία δόθηκε από τη δικηγόρου του Ανθούλα Ανάσογλου, ο αγροτοσυνδικαλιστής θυμάται τώρα να επισημάνει, επίσης, ότι «θεωρώ αυτονόητο να προσθέσω ότι αυτά που ακούστηκαν δεν εκφράζουν τις πραγματικές μου απόψεις για τους θεσμούς, τους οποίους σέβομαι πλήρως»
Απομονώθηκαν επι σκοπου, από το πραγματικό πλάνο με μόνο στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και τη στοχοποίηση μου. Αυτό δεν αποτελεί ενημέρωση αλλα είναι ξεκαθαρη διαστρέβλωση με παράνομο και καταδικαστέο τρόπο.
Το υλικό πάρθηκε χωρίς τη συναίνεση μου και μεταδόθηκε στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεση μου. Η χρήση του είναι παράνομη και καταχρηστική.
Κάθε περαιτέρω αναπαραγωγή θα αντιμετωπιστεί με ποινικά μέσα. Δηλώνω ευθέως ότι θα αναζητήσω ποινικές και αστικές ευθύνες από όλους τους υπεύθυνους.
Δεν πρόκειται να αποδεχθώ τη διαδικτυακής διαπόμπευση μου ούτε να επιτρέψω σε κανέναν να εργαλειοποιει στιγμές και να δημιουργεί αφήγηματα, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Θεωρώ αυτονόητο να προσθέσω ότι αυτά που ακούστηκαν δεν εκφράζουν τις πραγματικές μου απόψεις για τους θεσμούς, τους οποίους σέβομαι πλήρως
Πρόκειται για μεμονωμένα λόγια τα οποία αποτελούν προϊόν μοντάζ, ώστε να με παρουσιάσουν ως άτομο που θα τολμούσα να εκφραστώ χυδαία. Αυτή η δολοφονία χαρακτήρα δεν θα μείνει αναπάντητη.
Επαναλαμβάνω ότι όλα τα χρόνια της ζωής μου έχω δείξει απόλυτο σεβασμό προς όλους τους θεσμούς του κράτους και διάγω το βίο μου με απόλυτη αξιοπρέπεια.
Όσο και αν κάποιοι προσπάθησαν για το αντίθετο, η φωνή μου θα ακουστεί στο διάλογο με την κυβέρνηση γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει στο τέλος.
Όλη η δήλωση ΑνεστίδηΗ παράνομη βιντεοσκόπηση και παραποίηση των λεγομένων μου, ωστε να αναμεταδοθουν λόγια που ειπώθηκαν χάριν αστεϊσμού και τα οποία φυσικά και δεν ασπάζομαι συνιστούν Κατάφωρη παραβίαση του νόμου και προσβολή της προσωπικότητας μου.
Σήμερα θα μεταβώ με τα της δικηγόρου μου στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για να ζητήσω την νόμιμη τιμωρία όσων προσπαθούν, με δόλιο τρόπο να με βλάψουν και να σταματήσουν την αγνή φωνή των αγροτών της Θεσσαλονίκης.
Ευχαριστώ να είστε όλοι καλά
