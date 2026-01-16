Ρόδος: Στο εδώλιο 48χρονος μασέρ μετά από καταγγελία για απόπειρα βιασμού σε τουρίστρια

Στην καταγγελία προχώρησε μια 41χρονη από τη Γερμανία - Η πράξη φέρεται να τελέστηκε στις 27 Ιουλίου, σε χώρο μασάζ εντός του ξενοδοχείου - Τι αναφέρει η δικογραφία





Η δικογραφία και το χρονολόγιο που οδήγησε στην παραπομπή



Η πράξη φέρεται να τελέστηκε στις 27 Ιουλίου στη Ρόδο και ειδικότερα σε χώρο μασάζ εντός ξενοδοχείου στην περιοχή Κολυμπίων γύρω στις 4 το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως







Γιατί κατηγορείται και ποια είναι η περιγραφή της καταγγελλόμενης πράξης



Η κατηγορία αφορά απόπειρα βιασμού, δηλαδή



Το κρίσιμο στοιχείο που αναδεικνύεται στη δικογραφία είναι ότι, κατά την περιγραφή, η παθούσα εξέφραζε με τρόπο σαφή τη μη συναίνεσή της, ενώ η πράξη δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας εξωτερικών εμποδίων και συγκεκριμένα της αντίδρασης της παθούσας.







Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος φέρεται να αφαίρεσε την πετσέτα από το στήθος και να προέβη σε θώπευση. Η παθούσα φέρεται να τον απέτρεψε και να επανέφερε την πετσέτα. Ακολούθως, ενώ συνέχιζε το μασάζ και σύμφωνα με την καταγγελία, ο 48χρονος φέρεται να ακούμπησε το γεννητικό του όργανο στο μπράτσο της γυναίκας, η οποία μετακίνησε το χέρι της, εκφράζοντας εκ νέου αντίθεση σε οτιδήποτε ερωτικό.



Κατά την ίδια περιγραφή, ο κατηγορούμενος κινήθηκε προς το κάτω μέρος του σώματος, άγγιξε επιφανειακά τα απόκρυφά της, διέρρηξε το ειδικό εσώρουχο μασάζ και πλησίασε με το πρόσωπό του. Εκείνη τη στιγμή η παθούσα τον απώθησε. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε ότι θα χάσει τη δουλειά του και να αποχώρησε τρέχοντας από το ξενοδοχείο, αφού αντιλήφθηκε από τη στάση της ότι θα υπάρξει καταγγελία.



Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος και πώς περιγράφει ο ίδιος τα γεγονότα



Παράλληλα, επικαλείται διαδικτυακές κριτικές για τον επαγγελματισμό του ως θεραπευτή, επιχειρώντας να ενισχύσει την αξιοπιστία του.



Σημαντικό μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής, όπως καταγράφεται, αφορά ερωτήματα για τη στάση της παθούσας, με τη λογική γιατί δεν σηκώθηκε να φύγει νωρίτερα ή γιατί δεν το ανέφερε αμέσως στον υπεύθυνο.



Στο βούλευμα αυτή η προσέγγιση αξιολογείται ως απόπειρα μετατόπισης ευθύνης προς το θύμα. Ο κατηγορούμενος επίσης προτείνει τη διενέργεια αναπαράστασης, προκειμένου, όπως ισχυρίζεται, να ελεγχθεί πρακτικά πώς θα μπορούσε να υπάρξει η επαφή που καταγγέλλεται, ιδίως ως προς την επαφή του γεννητικού του οργάνου με το μπράτσο της παθούσας, ενώ τα χέρια της ήταν πάνω στο τραπέζι μασάζ.



Τα στοιχεία που στάθμισε η προδικασία και η εικόνα των ενδείξεων



Στον πυρήνα της αποδεικτικής εικόνας που αναδεικνύεται, βρίσκεται η ένορκη κατάθεση της παθούσας, η οποία αξιολογείται ως συνεκτική, χωρίς αντιφάσεις και χωρίς υπερβολές, με έντονη συναισθηματική φόρτιση κατά την αφήγηση των γεγονότων. Παράλληλα, η δικογραφία περιλαμβάνει ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη στις 28 Ιουλίου, στην οποία αποτυπώνεται ότι η αντιληπτική κατάσταση της παθούσας ήταν φυσιολογική, χωρίς ενδείξεις ψυχοπαθολογίας ή παραληρηματικών ιδεών, ενώ καταγράφεται εικόνα σοκ και ενδεχόμενο μετατραυματικού στρες.



Η εισαγγελική αξιολόγηση, δίνει έμφαση στο ό,τι το περιστατικό, όπως περιγράφεται, δεν εξαντλείται σε αόριστη ή ήσσονος σημασίας παρενόχληση, αλλά κορυφώνεται σε ενέργειες που εμφανίζονται ως άμεση προσέγγιση για γενετήσια πράξη, με ιδιαίτερη αναφορά στο σκίσιμο του ειδικού εσωρούχου και την προσέγγιση του προσώπου προς τα απόκρυφά της. Κατά την ίδια λογική, η αποχώρηση του κατηγορούμενου μετά την απώθηση και η αναφορά ότι θα χάσει τη δουλειά του αντιμετωπίζονται ως συμπεριφορά που συνάδει με φόβο συνεπειών και όχι με μια απλή παρεξήγηση.



Τι έκρινε το δικαστικό συμβούλιο και γιατί αποφάσισε παραπομπή



Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου, αφού μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού προκύπτουν επαρκείς και σοβαρές ενδείξεις ενοχής που δικαιολογούν την παραπομπή στο ακροατήριο. Στο σκεπτικό του παραπέμπει στην εισαγγελική πρόταση και υιοθετεί την περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, κρίνοντας ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί από το αρμόδιο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.



