Εκδήλωση μνήμης στο ΕΚΑΒ για την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης





Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους & Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, ο πρόεδρος του Σωματείου Ιατρών ΕΚΑΒ Σπύρος Παπανικολάου, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Αθήνας Γιώργιος Μαθιόπουλος και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ Χρήστος Αγγελίδης.













O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η σημερινή μέρα δεν είναι μια τυπική μέρα για το υπουργείο Υγείας. Δεν υπάρχει καμία μεγαλύτερη υποχρέωση από τον πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου Υγείας από το να είναι παρών και να αποτίει φόρο τιμής σε εκείνους που είτε έδωσαν τη ζωή τους, είτε διακινδυνεύουν κάθε μέρα τη ζωή τους για να σώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους. Οφείλω να σας πω ότι το ΕΚΑΒ θα θυμάται το έτος 2026 διότι, χάριν στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στις ενέργειες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, θα καταφέρει να αξιοποιήσει το σύνολο της ευκαιρίας που του δόθηκε για να ανανεώσει πλήρως τον εξοπλισμό του. Ήδη, από τον επόμενο μήνα, ξεκινάει η παραλαβή του νέου στόλου του ΕΚΑΒ. Φέτος, θα παραλάβουμε 255 καινούργια ασθενοφόρα, θα παραλάβουμε καινούργια ελικόπτερα μέσω της Πολιτικής Προστασίας και θα διευρύνουμε κατά πολύ τις δυνατότητές μας. Έχουμε ήδη προχωρήσει στην προκήρυξη μονίμων θέσεων διασωστών μετά από πάρα πολλά χρόνια και προχωράμε στην πρόσληψη νέου επικουρικού προσωπικού για το ΕΚΑΒ μέσα στο 2026. Για εμάς το ΕΚΑΒ αποτελεί τεράστια προτεραιότητα. Ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να πάμε ακόμα καλύτερα για να παρέχουμε στους συμπολίτες μας τις υπηρεσίες υγείας που δικαιούνται. Και θα τα καταφέρουμε με όλους εσάς παρόντες. Και ένας από τους λόγους που θα τα καταφέρουμε είναι γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ αυτούς που έφυγαν για να είμαστε εμείς εδώ. Αιωνία τους η μνήμη, αθάνατοι».



Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε: «ΕΚΑΒ σημαίνει μια διαρκής μάχη με τον χρόνο για να κερδίσουμε μια ζωή. Είναι ο πλέον κρίσιμος επιχειρησιακός βραχίονας του Υπουργείου Υγείας, της κοινωνίας, του κάθε ενός από εμάς. Στόχος μας είναι να μπει στην καινούρια, σύγχρονη εποχή. Μια εποχή που θα το καταστήσει ικανό να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και ποιότητα στον κάθε ασθενή που προστρέχει σε αυτό. Σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Από τους Αρκιούς, από τους Λειψούς, από τον Αϊ Στράτη μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Η ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΚΑΒ που έχει δρομολογηθεί, μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί, με ένα καινούριο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο. Δύο μεγάλες αλλαγές που, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και τους εργαζόμενους, θα έρθουν είναι η ένταξη των οδηγών και των διασωστών των κέντρων υγείας στον επιχειρησιακό βραχίονα του ΕΚΑΒ, καθώς και η αναμόρφωση του οργανισμού του ΕΚΑΒ, ώστε μέσα στους επόμενους 12 μήνες να τον φέρουμε στη σύγχρονη εποχή. Οι διασώστες, οι γιατροί και όλοι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ κάνουν ένα πολύ δύσκολο λειτούργημα, αλλά έχουν την ικανοποίηση να πηγαίνουν κάθε μέρα στο σπίτι τους και να σκέφτονται ότι χάρη σε αυτούς έχει σωθεί μία ζωή. Όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες, είναι δική μας η ευθύνη να τις αλλάξουμε, να τις βελτιώσουμε. Είναι χρέος τιμής απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στη μνήμη όσων θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, την οποία τιμούμε».



Ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους και για πρώτη φορά στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το ΕΚΑΒ θα κάνει κάτι το οποίο αποτελεί καθημερινότητα στην Ευρώπη, καθιστώντας έτσι και εδώ το ΕΣΥ εφάμιλλο των πιο προηγμένων υγειονομικών συστημάτων της Ευρώπης και στον τομέα της ψυχικής υγείας. Δηλαδή θα αναλάβει τη μεταφορά των ανθρώπων που υποφέρουν από οξεία προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οποίοι διακομίζονται στα ειδικά ψυχιατρικά καταστήματα, ενδεχομένως και χωρίς τη θέλησή τους, αυτό που λέμε στα πλαίσια μίας εισαγγελικής εντολής αναγκαστικής εξετάσεως».



Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, δήλωσε: «Μετά από τρεις δεκαετίες με τον εργασιακό νόμο 5239/2025 εκσυγχρονίσαμε το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και προβλέψαμε για πρώτη φορά την υποχρεωτική εκπαίδευση των εργαζόμενων σε μαθήματα πρώτων βοηθειών. Μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει την εμπέδωση της κουλτούρας πρόληψης σε όλους τους εργασιακούς χώρους και τη διευκόλυνση των διασωστών στο πολύτιμο έργο τους».



Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, δήλωσε: «Τιμάμε και πρέπει να τιμάμε -και η Πολιτεία να μην το ξεχνάει ποτέ, όπως και κανένας μας- την προσφορά των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, των ιατρών, των διασωστών, των οδηγών. Τους τιμάμε, τους αγαπάμε, τους σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί τους, να τους προστατεύει, να τους δίνει δύναμη, να τους δίνει υγεία, σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Να προσφέρουν στον άνθρωπο, να προσφέρουν στον πολίτη».



O πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, δήλωσε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με σεβασμό, συγκίνηση και σιωπηλή ευγνωμοσύνη. Η Ημέρα Θυσίας του Διασώστη δεν είναι μία τυπική ημερομηνία στο ημερολόγιο του ΕΚΑΒ. Είναι μία μέρα μνήμης και ευθύνης. Μία ημέρα βαθιά χαραγμένη στην ψυχή του Οργανισμού μας. Τιμούμε τους συναδέλφους μας που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αυτούς που έφυγαν όρθιοι υπηρετώντας, που έγιναν σύμβολα ήθους, αυταπάρνησης και προσφοράς. Η απουσία τους βαραίνει όλους μας, όμως η παρακαταθήκη τους μας καθοδηγεί. Η θυσία τους δεν ήταν απλώς ένα τραγικό γεγονός, ήταν πράξη ευθύνης, ήταν επιλογή προσφοράς, ήταν η έμπρακτη απόδειξη του τι σημαίνει να υπηρετείς την ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν απλώς εργαζόμενοι, ήταν επαγγελματίες υγείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Γνώριζαν ότι κάθε κλήση μπορεί να κρύβει κίνδυνο. Και όμως, δεν έκαναν πίσω. Επέλεξαν το καθήκον, επέλεξαν να είναι παρόντες όταν τους χρειάστηκε η κοινωνία. Η θυσία τους αποτελεί την πιο καθαρή, την πιο σιωπηλή απόδειξη του τι σημαίνει να υπηρετείς το ΕΚΑΒ. Δεν είναι απλώς μία απώλεια, είναι μία πράξη ύψιστης προσφοράς που μας δεσμεύει όλους».