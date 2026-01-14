Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη
Η σορός βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο οίκημα επί της οδού Γεωργίου Κατεχάκη, κοντά στο εμπορικό κέντρο
Σορός η οποία ανήκει σε άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός βρέθηκε περίπου στις 12.00, σε εγκαταλελειμμένο οίκημα επί της οδού Γεωργίου Κατεχάκη, κοντά στο εμπορικό κέντρο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ενώ, μέχρι στιγμής, δεν έχει ταυτοποιηθεί.
Την έρευνα έχει αναλάβει το Α.Τ. Λευκού Πύργου.
