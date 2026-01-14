Ο κτηνοτρόφος Νίκος Παρλάντζας από το Deal και τη «Φάρμα»... στη χθεσινή συνάντηση με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου
Ο κτηνοτρόφος Νίκος Παρλάντζας από το Deal και τη «Φάρμα»... στη χθεσινή συνάντηση με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου
Ο πρώην παίκτης reality συμμετείχε στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου για τα σοβαρά προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου - Είχε κάνει και ένα πέρασμα από το τηλεπαιχνίδι Deal
Από τα φώτα της τηλεοπτικής δημοσιότητας του reality «Η Φάρμα» και από το τηλεπαιχνίδι Deal... στα σαλόνια του Μεγάρου Μαξίμου.
Ο λόγος για τον Νίκο Παρλάντζα, τον αγρότη-κτηνοτρόφο που τα τελευταία εικοσιτετράωρα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, συμμετέχοντας στη συνάντηση αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα σοβαρά προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου
Ο Νίκος Παρλάντζας ο οποίος συστήνεται ως μέλος του κτηνοτροφικού συλλόγου Κιλελέρ συγκαταλέγεται στους αγρότες που συνομίλησαν χτες το απόγευμα απευθείας με τον πρωθυπουργό.
Στο promo video για τη συμμετοχή του στη Φάρμα είχε δηλώσει «λύκος» και όχι «πρόβατο» ενώ στο βιογραφικό του είχε αναφέρει ότι είναι πατέρας δύο παιδιών, κάτοχος πτυχίου εκδοροσφαγέα και σε νεαρότερη ηλικία είχε ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες, ενώ είναι και πρωταθλητής χειροπάλης.
Επιπλέον, από το πέρασμα του στο τηλεπαιχνίδι Deal κέρδισε 7.500 ευρώ και όπως είπε «το τερμάτισε, έφτασα μέχρι το τέλος, ό,τι είχε το κουτί το πήρα».
Δείτε φωτογραφίες από τη χθεσινή συνάντηση στο Μαξίμου
