Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείου Λέρου καταγγέλλουν ότι 80 συμβασιούχοι συνάδελφοί τους παραμένουν απλήρωτοι

Στηντου «απαράδεκτου», όπως αναφέρουν, γεγονότος της μη καταβολής των δεδουλευμένων σε περίπου 80 συμβασιούχους στο νοσοκομείο Λέρου «παρότι εργάστηκαν κανονικά και κάλυψαν πραγματικές και πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας» προχώρησε το σωματείο εργαζομένων στο νοσηλευτικό ίδρυμα.Σύμφωνα με το lerosnews.gr , σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Διοικητή, αυτός ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την κατάσταση και μας ενημέρωσε ότι έχει θέσει την παραίτησή του στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι, για τον ίδιο λόγο, έχει ήδη παραιτηθεί η Τμηματάρχης του Οικονομικού Τμήματος.Από την πλευρά της Διοίκησης αναφέρθηκε ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη πληρωμή και ότι αυτή μετατίθεται για τις 27 Ιανουαρίου. Για το Σωματείο, όμως, το γεγονός παραμένει: οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι.Το Σωματείο ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι τυχαίο ούτε μεμονωμένο. Είναι άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας υποστελέχωσης, της εντατικοποίησης της εργασίας και της διάλυσης κρίσιμων διοικητικών υπηρεσιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Γραφείο Μισθοδοσίας, το οποίο λειτουργεί εδώ και χρόνια με ανεπαρκές προσωπικό. Αυτή είναι η «κανονικότητα» που διαμορφώνουν διαχρονικά κυβερνήσεις και Υπουργεία.Την ίδια στιγμή, το Σωματείο καταγγέλλει ότι κυβερνητικοί παράγοντες οφείλουν να αφήσουν τις παρεμβάσεις και τα ρουσφέτια, τα οποία γίνονται εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες και ευνοώντας πιθανούς μελλοντικούς ψηφοφόρους. Η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να λειτουργεί με κομματικά κριτήρια και πελατειακές λογικές, με τους εργαζόμενους να πληρώνουν το τίμημα.Είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι να καλούνται να ζήσουν με υποσχέσεις, ημερομηνίες και «τεχνικά προβλήματα».Το Σωματείο απαιτεί να γίνει άμεσα νέα προσπάθεια, με κάθε δυνατό τρόπο, να εξευρεθεί κωδικός ή κονδύλι, ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι εδώ και τώρα, έστω και με προκαταβολή, για να καλυφθούν στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης μέχρι την οριστική καταβολή των δεδουλευμένων.Παράλληλα, το Σωματείο δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε παρέμβαση και προς τον Διοικητικό Διευθυντή, επιστώντας την προσοχή του στις σοβαρότατες ευθύνες της Διοικητικής Υπηρεσίας, τόσο για τη λειτουργία των οικονομικών και μισθολογικών διαδικασιών όσο και για τη χρόνια υποστελέχωση των κρίσιμων διοικητικών τμημάτων.Μας γνωστοποιήθηκε επίσης ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενίσχυσης του Γραφείου Μισθοδοσίας με επιπλέον προσωπικό, κάτι που το Σωματείο θεωρεί αυτονόητο αλλά και καθυστερημένο, καθώς η υποστελέχωση είναι γνωστή εδώ και χρόνια.Το Σωματείο δηλώνει ξεκάθαρα:Δεν αποδεχόμαστε την κανονικοποίηση της απλήρωτης εργασίας.Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση και ουσιαστική λύση, το Σωματείο θα προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια



Για την Ένωση Ιατρών (Ε.Ι.ΘΕ.Λ.)

Ο Πρόεδρος: Γεώργιος Τσουκαλάς

Η Γεν. Γραμματέας: Μαρίνα Γιδαράκου



Για την Ένωση Υπαλλήλων Κ.Θ. Λέρου

Ο Πρόεδρος: Δημήτρης Μουντάκης

Ο Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Τσουκαλάς