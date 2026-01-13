Υπόθεση Novartis: Ποινές φυλάκισης με αναστολή, 25 μήνες στον Δεστεμπασίδη και 28 στην Μαραγγέλη

Δεν τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς





Συγκεκριμένα το δικαστήριο επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη.







Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα δια των συνηγόρων τους.



Επιπλέον το δικαστήριο, όπως είπε ο πρόεδρος του για τη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης αλλά και του δικηγορικού λειτουργήματος διαβιβάζει αντίγραφα της δίκης στην εισαγγελία για διερεύνηση τυχών ποινικών αδικημάτων του συνηγόρου υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη και συγκεκριμένα για προσπάθεια αθέμιτης επιρροής λόγω εκφράσεων που χρησιμοποίησε προς τους δικαστικούς λειτουργούς.







Ειδικότερα το δικαστήριο



Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε και η Μαρία Μαραγγέλη για αδικήματα ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου, Ιωάννη Στουρνάρα και



Υπενθυμίζεται ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε επιβάλλει τον περασμένο Σεπτέμβριο συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη με αναστολή επί τριετία.



Της σημερινής απόφασης του δικαστηρίου είχε προηγηθεί η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας η οποία είχε ζητήσει την ενοχή των δυο κατηγορουμένων για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης, αφήνοντας μάλιστα αιχμές και για τους εισαγγελείς Διαφθοράς που είχαν χειριστεί τη σχετική δικογραφία. «Δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό μέσο που να αφορά σε χρηματισμό πολιτικού προσώπου» είχε επισημάνει στην σχετική τοποθέτησή της στη δίκη η εισαγγελική λειτουργός κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά στα όσα είχε υποστηρίξει η Μαρία Μαραγγέλη στην απολογία της περί «βράβευσή» της στις ΗΠΑ μετά από καταθέσεις που είχε δώσει εκεί για την υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας.



«Η κατηγορούμενη είπε ότι στις ΗΠΑ κρίθηκε αξιόπιστη, εδώ όχι. Να πω ότι είναι διαφορετικές οι διαδικασίες σε ΗΠΑ και Ελλάδα. Το αμερικανικό δίκαιο προβλέπει ένα διακανονισμό για εταιρείες κολοσσούς και δεν υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία εδώ» είχε επισημάνει η εισαγγελέας και σε άλλο σημείο της αγόρευσής της είχε τονίσει: «Όλα αυτά πριν τα καταθέσουν οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης από τους ίδιους. Είναι αυτονόητο ότι αυτά που είπαν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διώξεις σε βάρος πολιτικών προσώπων. Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει ελαφρά τη καρδία να κάνει τέτοια κατάθεση και να λέει ότι «εγώ κατέθεσα αυτά που είδα», όχι κατέθεσες αυτά που συνήγαγες».



Να σημειωθεί ότι κατά την απολογία της στο δικαστήριο η Μαρία Μαραγγέλη είχε μιλήσει για πρώτη φορά για «βράβευση» από τις αμερικανικές αρχές ενώπιον των οποίων, όπως παραδέχθηκε, κατάθεσε για την υπόθεση της Novartis. Η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας είχε υποστηρίξει πως όσα κατέθεσε τότε στους εισαγγελείς Διαφθοράς είναι όλα όσα έζησε και είδε ως γραμματέας του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis στην Ελλάδα, Κων. Φρουζή. «Εγώ κατέθεσα για τις αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας, δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ούτε δόλο για αυτά τα πρόσωπα (σ.σ τα πολιτικά). Δεν ήξερα πως θα εξελιχθεί η υπόθεση μετά» είχε πει η κατηγορούμενη υποστηρίζοντας, ωστόσο, πως κατέθεσε στις αμερικανικές αρχές μεγάλο διάστημα μετά τις καταθέσεις της στην Ελλάδα.



Από την πλευρά του ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης είχε χαρακτηρίσει στη δική του απολογία «αφηγηματικές» τις καταθέσεις που έχει δώσει το 2018 στους εισαγγελείς Διαφθοράς στοχοποιώντας συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ως δωρολήπτες της Novartis. Ο κατηγορούμενος είχε δε, τονίσει πολλές φορές πως η πηγή των γνώσεων του για τα όσα είχε υποστηρίξει ενώπιον των εισαγγελέων Διαφθοράς για τα πολιτικά πρόσωπα ήταν ο Κ. Φρουζής. Ακόμη είχε υποστηρίξει πως έλαβε δε την απόφαση να καταθέσει έχοντας «ηθικό κίνητρο» και επειδή οι εισαγγελείς που ερευνούσαν την υπόθεση του φάνηκαν «καλών προαιρέσεων». Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν θέλησε ποτέ να απαντήσει σε ερωτήσεις παραγόντων της δίκης για το εάν κατάθεσε στις ΗΠΑ και αν έλαβε αμοιβή από τις αμερικανικές αρχές. Τέλος, ο Δεστεμπασίδης, ο οποίος υπήρξε στέλεχος της Novartis είχε χαρακτηρίσει την άλλοτε εργοδότρια εταιρεία του ως «τον ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» υποστηρίζοντας πως οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν είναι «εκκλησίες αλλά διαφθορεία».



Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της δίκης ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακοπούλος, ανέφερε: «Οι δυο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι κατέθεσαν και μήνυσαν ψευδώς τον κ Αδωνι Γεωργιάδη. Ηταν χυδαίο ψέμα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε ο κ Γεωργιάδης.



Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς κ Ελενη Τουλουπάκη χαρακτήρισε ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους δύο καταδικασθέντες και έτσι αυτοί εχοντας ποινική ασυλία συκοφάντησαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς. Ευτυχώς η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε».