Novartis: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας για Δεστεμπασίδη, Μαραγγέλη, αιχμές και για τους εισαγγελείς που χειρίστηκαν τη δικογραφία

Οι αναφορές σε «κοράκια» που εκμεταλλεύτηκαν την υπόθεση - Η δίκη έχει μπει στην τελική ευθεία για την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου

ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης, ζήτησε σήμερα η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ενώπιον του οποίου διεξάγεται σε δεύτερο βαθμό η δίκη των δύο παραπάνω κατηγορουμένων, πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της



Ως γνωστόν οι Δεσταμπασίδης και Μαραγγέλη δικάζονται για τα όσα «ψευδή» κατά την κατηγορία είχαν καταθέσει για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα τα οποία είχαν κατονομάσει ως δωρολήπτες της φαρμακοβιομηχανίας.



την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων έχουν ευθύνη αλλά όχι την πλήρη ευθύνη για τη δολοφονία χαρακτήρων των πολιτικών προσώπων», είπε η εισαγγελέας ζητώντας την ενοχή των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη όπως και πρωτοδίκως με εξαίρεση δυο πράξεις ψευδούς καταμήνυσης.



Η πρώτη αφορά κατάθεση της Μαρίας Μαραγγέλη σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου και η δεύτερη και πάλι την εν λόγω κατηγορούμενη για τα όσα είχε καταθέσει σε βάρος του Μάριου Σαλμά. «Για την πράξη της ψευδούς καταμήνυσης του 2017 που αφορά στον κ. Λοβέρδο η δίωξη έχει παύσει ήδη λόγω παραγραφής. Το ίδιο ισχύει και για τον κ. Σαλμά καθώς σήμερα λαμβάνει χώρα η παραγραφή και του συγκεκριμένου αδικήματος», τόνισε η εισαγγελέας.



Κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας ήταν κυριολεκτικά «ποταμός», καθώς αναφέρθηκε σε όλες τις πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης, αφήνοντας μάλιστα αιχμές και για τους εισαγγελείς Διαφθοράς που είχαν χειριστεί τη σχετική δικογραφία αλλά και για μερίδα ΜΜΕ «που με πηχυαίους τίτλους έγραφαν τους πιάσαμε».



κανένα αποδεικτικό μέσο που να αφορά σε χρηματισμό πολιτικού προσώπου και αυτό είναι αξιοπερίεργο. Εάν ο κ. Φρουζής είχε τόσο εμπιστοσύνη στην κατηγορούμενη Μαρία Μαραγγέλη για ποιο λόγο δεν υπάρχει ένα αποδεικτικό στοιχείο για όσα εκείνη κατέθεσε» είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας για να προσθέσει: «Η κατηγορούμενη μίλησε για μεθόδευση και για πληρωμές αλλά είναι αξιοπερίεργο ότι καταθέτει τα όσα καταθέτει χωρίς να προσκομίζει ούτε ένα στοιχείο».



Νωρίτερα, η εισαγγελέας αναφέρθηκε στον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis στην Ελλάδα Κων. Φρουζή τον οποίο οι δύο κατηγορούμενοι και κυρίως ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης έχουν κατονομάσει ως την «πηγή» των όσων κατέθεσαν.

«Ο Κων. Φρουζής ήταν μια σκοτεινή προσωπικότητα, έχει περιγραφεί ως άφιλος, φιλόδοξος και ειπώθηκε ότι δεν ήταν εύκολα προσβάσιμος. Είναι αξιοπερίεργο το πώς άνοιγε εύκολα το στόμα του…» τόνισε η εισαγγελική λειτουργός και συμπλήρωσε πάντως στο δικαστήριο ο Φρουζής εμφανίστηκε πιο «μαζεμένος» από τις περιγραφές.



Η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθούν όλοι οι ισχυρισμοί που προέβαλαν στο ακροατήριο οι δύο κατηγορούμενοι και έκανε ειδική αναφορά στα όσα είπε η Μαρία Μαραγγέλη περί «βράβευσή» της στις ΗΠΑ καθώς εκεί, όπως είπε, οι καταθέσεις της κρίθηκαν αξιόπιστες.



«Είπε η κατηγορούμενη ότι στις ΗΠΑ κρίθηκε αξιόπιστη, εδώ όχι. Να πω ότι είναι διαφορετικές οι διαδικασίες σε ΗΠΑ και Ελλάδα. Το αμερικανικό δίκαιο προβλέπει ένα διακανονισμό για εταιρείες κολοσσούς και δεν υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία εδώ. Εκεί η εταιρεία καλείται, δίνει στοιχεία και γίνεται ένας συμβιβασμός, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναφέρεται καν σε δωροδοκίες πολιτικών προσώπων. Είναι μια διαδικασία αστική δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στο ελληνικό δίκιο. Συμπεραίνω ότι οι καταθέσεις που βραβεύτηκαν στις ΗΠΑ δεν είναι ίδιου τύπου με αυτές που δόθηκαν στην εισαγγελία Διαφθοράς. Πώς είναι δυνατόν να μην το γνώριζαν οι κατηγορούμενοι αυτό; Μας είπαν ότι ήταν όσα κατέθεσαν είναι διηγήσεις από τον Φρουζή, ένα πρόσωπο που μας το περιέγραψαν όμως ως μειωμένης αξιοπιστίας», τόνισε η εισαγγελέας και συνέχισε: «Όλα αυτά πριν τα καταθέσουν οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης από τους ίδιους. Είναι αυτονόητο ότι αυτά που είπαν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διώξεις σε βάρος πολιτικών προσώπων. Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει ελαφρά τη καρδία να κάνει τέτοια κατάθεση και να λέει ότι «εγώ κατέθεσα αυτά που είδα», όχι κατέθεσες αυτά που συνήγαγες».



Συνεχίζοντας η εισαγγελέας αναφέρθηκε στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για τον οποίο είπε: «Κατέθεσε ότι έκανε υπολογισμούς με το μυαλό του ότι τόσα πήρε ο ένας τόσο πήρε ο άλλος. Αυτό δεν είναι ομολογία ψευδούς κατάθεσης; Κατηγορείς κάποιον χωρίς τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα; Ακούστηκαν και ισχυρισμοί ότι η Δικαιοσύνη είναι ανεπαρκής αλλά σε καμία χώρα δε θα μπορούσα να στηριχθεί δίωξη με αυτά τα αποδεικτικά μέσα. Βλέπουμε μια προχειρότητα και μια βιασύνη που δεν αρμόζει στο επίπεδο των κατηγορουμένων. Δεν μπορεί να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός του Δεστεμπασίδη ότι ήταν διηγηματικού τύπου οι καταθέσεις του».

Αιχμές για τους εισαγγελείς και «κοράκια» Η εισαγγελέας άφησε μάλιστα αιχμές για τους εισαγγελείς Διαφθοράς που χειρίστηκαν τη σχετική δικογραφία αλλά και για όσους ως «κοράκια» έπεσαν, όπως είπε, πάνω στην υπόθεση για να την εκμεταλλευτούν.



«Ο τρόπος που ελήφθησαν αυτές οι καταθέσεις είναι λίγο περίεργος, όλοι όσοι τις υπογράφουν έχουν την ευθύνη. Φαίνεται ότι ασκήθηκε πίεση τους εισαγγελείς για να διεκπεραιώσουν αυτή τη δικογραφία. Θεωρώ, όμως, ότι μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν όσοι εκμεταλλεύτηκαν τις καταθέσεις των μαρτύρων που σαν κοράκια πέσανε πάνω στην υπόθεση και με πηχυαίους τίτλους γράφανε «τους πιάσαμε». Πώς είναι δυνατόν να είσαι μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος και να μην είσαι προσεκτικός με αυτά που καταθέτεις;» είπε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας και πρόσθεσε: «Εδώ ήταν πίσω η δικαστική έρευνα και πολύ μπροστά η δημοσιοποίηση στοιχείων. Επλήγη από τη συγκεκριμένη υπόθεση το κύρος και η αξιοπιστία της Δικαιοσύνης».



Πλέον η δίκη έχει μπει στην τελική ευθεία για την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.