Δικηγόρος Σαμαρά: Οι ψευδομάρτυρες της Novartis έπαιξαν τον ρόλο του νεροκουβαλητή στην προκλητικότερη και προχειρότερη πολιτική σκευωρία
Ο Αντώνης Σαμαράς θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για να μην μείνουν οι πρωταγωνιστές της σκευωρίας στο απυρόβλητο, σημειώνει ο δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού
Τα όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο για την δίκη σε δεύτερο βαθμό των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis σχολιάζει με δήλωσή του ο δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρης Γιάννος, κάνοντας λόγο για «την μεγαλύτερη, προκλητικότερη και προχειρότερη πολιτική σκευωρία, η οποία έβαλε ευθέως κατά της Δημοκρατίας και των θεσμών της».
Όσον αφορά τον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και τη Μαρία Μαραγγέλη, ο κ. Γιάννος τους χαρακτηρίζει «νεροκουβαλητές» προσθέτοντας πως «απέδειξαν ότι τελικά ο πακτωλός χρημάτων είχαν γι’ αυτούς μεγαλύτερη αξία από την πλήρη αλήθεια και την αξιοπρέπεια».
Διαμηνύει, τέλος, ότι «το "μέχρι τέλους" παραμένει σταθερός στόχος ζωής και ευθύνης για τον Αντώνη Σαμαρά, που έκανε τα πάντα και θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για να μην μείνουν οι πρωταγωνιστές της σκευωρίας στο απυρόβλητο, όπως με προληπτικό τρόπο, έχει γίνει μέχρι τώρα».
Η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε και σε δεύτερο βαθμό ότι, στην υπόθεση Νοβαρτις, οι δήθεν «γενναίοι» προστατευόμενοι μάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα, με σκοπό να σπιλώσουν και να καταδιώξουν τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα.
Δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα έπαιξαν τον ρόλο του νεροκουβαλητή στην μεγαλύτερη, προκλητικότερη και προχειρότερη πολιτική σκευωρία, η οποία έβαλε ευθέως κατά της Δημοκρατίας και των θεσμών της.
Εργαλειοποιήθηκε ένας θεσμός κατά της Διαφθοράς, προκειμένου, με όρους παρακράτους, να εξυπηρετηθούν κομματικά και πολιτικά συμφέροντα, με στόχο την διάλυση του πολιτικού συστήματος και την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος!
Οι ψευδομάρτυρες απέδειξαν ότι τελικά ο πακτωλός χρημάτων είχαν γι’ αυτούς μεγαλύτερη αξία από την πλήρη αλήθεια και την αξιοπρέπεια.
Όσο και αν οι πρωταγωνιστές της σκευωρίας αυτής κρύφτηκαν πίσω από ένα πρόχειρο και βολικό βούλευμα, την πλήρη αλήθεια την γνωρίζουν όλοι, την αποκάλυψε ο ίδιος ο Τσίπρας στο βιβλίο του, την «έδειξαν» προσεκτικά οι ίδιοι οι ψευδομάρτυρες και οι συνήγοροι τους σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαδικασία!
Το «μέχρι τέλους» παραμένει σταθερός στόχος ζωής και ευθύνης για τον Αντώνη Σαμαρά, που έκανε τα πάντα και θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για να μην μείνουν οι πρωταγωνιστές της σκευωρίας στο απυρόβλητο, όπως με προληπτικό τρόπο, έχει γίνει μέχρι τώρα.
Γιατί η αλήθεια όπως και η ευθύνη δεν είναι ποτέ επιλεκτική ούτε έχει εκδοχές. Και η λήθη δεν υπήρξε ποτέ λύση.
Η δήλωση του δικηγόρου του Αντώνη Σαμαρά
