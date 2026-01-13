Μεγάλη έξαρση της γρίπης στην Ελλάδα, ειδικά στα παιδιά, δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Προειδοποίηση για έντονη έξαρση της γρίπης το επόμενο δίμηνο - Ποια είναι η εικόνα στην Ελλάδα - Μέτρα προστασίας και σύγκριση με άλλους ιούς
Ιδιαίτερα ανησυχητικές χαρακτηρίζει τις επόμενες εβδομάδες σε σχέση με τη γρίπη η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στον ΣΚΑΪ για τα δεδομένα που διαμορφώνονται τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, στην οποία παρατηρείται έξαρση του ιού που μεταδίδεται στα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Όπως εξήγησε, στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφεται φέτος το υψηλότερο ποσοστό θνητότητας της τελευταίας δεκαετίας, με 17.000 θανάτους μέχρι στιγμής, κυρίως εξαιτίας της γρίπης τύπου Κ. Την ίδια ώρα, στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ είχε αρχίσει να παρατηρείται αποκλιμάκωση στους θανάτους που σχετίζονται με τη γρίπη, τα ποσοστά αυξήθηκαν εκ νέου μετά την περίοδο των εορτών.
Αναφερόμενη στους έντονους τόνους που συνοδεύουν τις συστάσεις για εμβολιασμό, η κα Ψαλτοπούλου τόνισε ότι αυτό οφείλεται στην εικόνα που παρουσιάζουν άλλες χώρες, όπου τα μεγέθη έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα δεδομένα προηγούμενων ετών. Όπως διευκρίνισε, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει απαραίτητα την ίδια πορεία, ωστόσο όσο αυξάνεται η εμβολιαστική κάλυψη τόσο μειώνεται η πιθανότητα σοβαρής νόσησης. Υπενθύμισε μάλιστα ότι, σύμφωνα με τον ECDC, το εμβόλιο παρουσιάζει αποτελεσματικότητα άνω του 55% έναντι της νόσησης.
«Η μάσκα είναι πάντα ένας πολύτιμος σύμμαχος και να μειώσει την πιθανότητα να νοσήσεις. Εμβολιασμός, μάσκα και self test είναι τα τρία βασικά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι απώλειες ζωής καταγράφονται πλέον και σε ηλικίες άνω των 50 ετών, ενώ στις ΗΠΑ έχουν χάσει τη ζωή τους 17 παιδιά. Παράλληλα, τόνισε ότι αυτή την περίοδο η γρίπη είναι εξίσου επικίνδυνη με τον κορωνοϊό, καθώς και οι δύο ασθένειες πλήττουν σοβαρά άτομα ηλικίας 70-80 ετών, όπως και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός.
Η εικόνα στην ΕλλάδαΣε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η καθηγήτρια σημείωσε ότι η άνοδος της γρίπης ήρθε πιο καθυστερημένα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο πλέον βρισκόμαστε σε φάση έντονης έξαρσης. Ήδη έχουν καταγραφεί θάνατοι, με τη μεγαλύτερη διασπορά να εντοπίζεται στα παιδιά, ενώ οι περισσότερες νοσηλείες και ο αυξημένος κίνδυνος απώλειας ζωής αφορούν κυρίως άτομα άνω των 70 ετών.
Πότε αναμένεται η κορύφωση«Είμαστε σε μεγάλη έξαρση ακόμα, δεν ξέρουμε πότε θα φτάσει η κορύφωση, παραδοσιακά Ιανουάριο και Φεβρουάριο έχουμε όλες αυτές τις αυξήσεις και τις κορυφώσεις», υπογράμμισε. «Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα μονοψήφιο αριθμό θανάτων», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το προσεχές δίμηνο τα κρούσματα αναμένεται να αυξηθούν, καθώς ακολουθούν περίοδοι έντονης κοινωνικής συναναστροφής, όπως η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα.
Η αλλαγή στη διατροφική αλυσίδαΤέλος, αναφερόμενη στις μεγάλες αλλαγές που παρατηρούνται στη διατροφική αλυσίδα των ΗΠΑ, η κα Ψαλτοπούλου επισήμανε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης των επιστημονικών δεδομένων και των ερευνών που τεκμηριώνουν αύξηση της επιβίωσης. «Ο στόχος είναι περισσότερα κρέατα, περισσότερη πρωτεΐνη και λιγότεροι υδατάνθρακες και λιγότερες επεξεργασμένες τροφές», ανέφερε κλείνοντας.
