Φρόντισε για την υγεία σου πιο εύκολα από ποτέ, με το NN CareApp

Η τηλεϊατρική έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την υγεία σήμερα, φέρνοντας τον γιατρό πιο κοντά στον ασθενή, χωρίς φυσική παρουσία στο ιατρείο, στο νοσοκομείο ή στον χώρο του ασθενή. Μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών, η παρακολούθηση της υγεία μας, η διάγνωση και η παροχή ιατρικών συμβουλών γίνονται πιο εύκολα και γρήγορα.



Ένα από τα βασικά της οφέλη είναι η πρόσβαση σε ειδικούς, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται κανείς – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για απομακρυσμένες περιοχές. Επιπλέον, μειώνεται ο χρόνος αναμονής στο ραντεβού και οι ασθενείς αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Εξίσου σημαντική όμως είναι η συμβολή της και στην πρόληψη, καθώς παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση, αναπτύσσεται μια κουλτούρα αυτοφροντίδας.



Φαντάσου, λοιπόν, να έχεις τον γιατρό σου πάντα μαζί σου, στο κινητό ή τον υπολογιστή σου, όποτε τον χρειάζεσαι. Το NN CareApp, αυτό το κάνει πραγματικότητα, με κόστος 29€ τον χρόνο. Ειδικότερα, έχεις πρόσβαση σε γενικούς γιατρούς 24/7 μέσω video ή chat, ενώ μπορείς να κλείσεις εύκολα ραντεβού με παιδίατρο, δερματολόγο ή διατροφολόγο.

Και αν προκύψει επείγον περιστατικό, που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στο νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας όπου νοσηλεύεσαι, το NN CareApp καλύπτει την ασφαλή μεταφορά σου, με ιατρική συνοδεία, σε κατάλληλο νοσοκομείο εντός Ελλάδας.



Παράλληλα, η δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης (με κόστος 10 ευρώ), οι υπενθυμίσεις ραντεβού και η δυνατότητα να διατηρείς online φάκελο υγείας κάνουν τη φροντίδα της υγείας σου πιο εύκολη από ποτέ. Με έκπτωση στο οικογενειακό πακέτο για κάθε νέο ασφαλιζόμενο, που μπορεί να φτάσει έως και 30%, το NN CareApp συνδυάζει προσιτή, άμεση και σύγχρονη φροντίδα, σύμφωνα και με τη φιλοσοφία της εταιρίας: να βρίσκεται πάντα δίπλα σου, κάθε στιγμή που χρειάζεσαι υποστήριξη.