Φωτιά τώρα σε αποθήκες με πλαστικά και αυγά στο Κορωπί: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής (27 πυροσβέστες και 10 οχήματα) καθώς και υδροφόρες των γειτονικών ΟΤΑ
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αποθηκευτικούς χώρους εργοστασίου στο Κορωπί Αττικής με τους πυροσβέστες να επιχειρούν να την περιορίσουν. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής (27 πυροσβέστες και 10 οχήματα) καθώς και υδροφόρες των γειτονικών ΟΤΑ, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 02:00 το πρωί, σε δύο αποθήκες εταιρείας, με τις φλόγες να έχουν κάψει το εσωτερικό τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες στον ένα χώρο υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και στην άλλη, αυγά. Στην περιοχή υπάρχει πυκνός καπνός και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026
