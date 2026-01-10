«Δεν έβλεπα τίποτα και με πήρε ο αέρας»: Η μαρτυρία της οδηγού του οχήματος που ανατράπηκε από τον αέρα στην Ηλεία
«Δεν έβλεπα τίποτα και με πήρε ο αέρας»: Η μαρτυρία της οδηγού του οχήματος που ανατράπηκε από τον αέρα στην Ηλεία

Το περιστατικό έγινε 300 μέτρα από το σπίτι της και κατάφερε να βγει από το σπασμένο παράθυρο του ΙΧ

Το περιστατικό έγινε 300 μέτρα από το σπίτι της και κατάφερε να βγει από το σπασμένο παράθυρο του ΙΧ
Εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στο Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή με αποτέλεσμα να ανατραπεί αυτοκίνητο.

Το περιστατικό που συνέβη το πρωί της Πέμπτης (8/1) καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει τη στιγμή που το όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο. Η οδηγός κατάφερε να βγει μόνη της από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. «Ήταν σε κλάσμα δευτερόλεπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Το πρωί ξύπνησα, πήγα το παιδί στο σχολείο», είπε η 38χρονη οδηγός στην ΕΡΤ.

«Πριν να φτάσω στο σπίτι 300 μ. από το σπίτι, βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει αέρας, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται. Βλέπω το παράθυρο σπασμένο και βγήκα. Σοκ. Δεν ήξερα τι έχει γίνει, τι έπαθα, φοβισμένη», συμπλήρωσε η 38χρονη.


Η 38χρονη μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας.
